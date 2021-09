For Ever festejó con San Martín y renovó el sueño de la mudanza

En el mes de la primavera, y como no podía ser de otra manera, los más chiquitos de la región despuntaron el vicio y le dieron forma a otro fin de semana cargado de deporte, pasión por la pelota y muchos sueños que comienzan a cumplirse. Tal es el caso del club For Ever, que el viernes cumplió 108 años de vida, y a diferencia de lo que había ocurrido el año pasado, los dirigentes pudieron organizar la jornada del fútbol infantil, que en este caso tuvo lugar en 63 y 119 por la novena fecha del campeonato de la Liga Amateur Platense de Fútbol.

Allí, por ejemplo, dirigentes, ayudantes y padres en general fueron testigos de otro triunfo de la categoría 2010 del club del barrio El Mondongo, que venía de salir campeón en el año 2019, cuando se había podido jugar por última vez por completo el campeonato de fútbol infantil en la región.

Karina Viale, una mamá que colaboró con la venta de entradas en el ingreso a la cancha, fue quien recibió a los papás y familiares de los más chiquitos, y junto a Gabriela Legorburu se pusieron la jornada al hombro.

Para la institución de El Mondogo no fue un cumpleaños más, ya que la pandemia postergó la mudanza que el año pasado iban a realizar al predio de 135 y 600, en donde funcionarán las canchas de 11 y de 7.

“Acá vamos a seguir usando las canchitas para el entrenamiento. Fue un año muy complicado, porque en el predio, en el medio de la pandemia, nos robaron los alambrados y no podíamos hacer mucho porque el año pasado no se podía salir por las restricciones de la pandemia”, explicó Legorburu.

La institución en la que sigue como presidente el histórico dirigente Fracassi podría concretar el sueño del predio propio y funcionando antes de fin de año, fecha para la cual también sueñan con poder realizar la fiesta de fin año que se postergó en el 2020 y de paso celebrar el cumpleaños y las despedidas de las categorías 2009 y 2010, que pasarán a jugar en juveniles.

“El año pasado los chicos de la 2009 no se pudieron despedir ni hacer el pase a la instancia de juveniles. Si la pandemia lo permite, esperemos este fin de año poder hacer todo”, comentó la dirigente en el predio que también tiene el club en el barrio El Mondongo sobre la calle 63.

Al igual que ocurrió con For Ever y San Martín de Los Hornos, miles de chicos, padres y familiares se movilizaron por toda la región durante el mediodía y la tarde del sábado para protagonizar otra jornada de fútbol infantil en las distintas canchitas de toda la región, esperanzados que con la llegada de la primavera, a finales del corriente mes, ya nada vuelva a ser como el año pasado y los campeonatos sigan su curso hasta fin de año.

Ni titulares ni suplentes: acá nadie se queda sin jugar

Casi como una ley implícita, a pesar de que algunas categorías de fútbol infantil son más competitivas que otras, no hay suplente que se quede sin jugar.

En la categoría 2010 de For Ever, por ejemplo, todos los jugadores que no arrancan como titulares en un partido, de forma automática, entran a jugar en el segundo tiempo.

“Así garantizamos que todos tengan casi el mismo tiempo adentro de la cancha”, explicó el técnico del equipo campeón.

De esta manera, hasta en el equipo más competitivo de la categoría 2010 se cambia prácticamente medio equipo de un tiempo a otro en cada partido, a los fines de garantizar que nadie se quede sin jugar, o que un compañerito tenga más tiempo en cancha que otro.

Así, se fomenta el compañerismo, no hay cargadas ni competencia interna, y todos crecen sabiendo que hasta el puesto en la cancha es muy necesario compartir.