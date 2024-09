Fórmula 1: Colapinto correrá su segunda carrera

Franco Colapinto, el joven piloto argentino, comenzará a afrontar su segunda carrera en la Fórmula 1, esta vez en el exigente Gran Premio de Azerbaiyán. Después de haber sorprendido a todos en su debut en Monza, donde escaló seis posiciones y finalizó en el puesto 12, el bonaerense ha estado en el centro de atención del mundo del automovilismo. En esta nueva oportunidad, Colapinto reveló detalles sobre los ajustes que su equipo, Williams Racing, ha realizado en su monoplaza para adaptarlo a las características del circuito de Bakú.

A diferencia de su estreno en la categoría en Italia, donde tuvo muy poco tiempo de preparación, para esta ocasión ha contado con dos semanas de entrenamientos. Esto le permitió estudiar mejor el trazado urbano del circuito azerí, conocido por su complejidad técnica y la exigencia que impone tanto a los pilotos como a los coches. Colapinto confesó que, a pesar de no haber competido nunca en Bakú, se siente más preparado gracias al apoyo de su equipo. “Tuve que asimilar muchas cosas rápidamente, pero el equipo me brindó muchísima información y fueron claves para poder adaptarme”, expresó el piloto oriundo de Pilar durante la conferencia de prensa previa al inicio de las actividades oficiales.

Su debut en Monza fue casi de película. A pesar de la confirmación tardía de su participación y la mínima preparación que tuvo, Colapinto dejó una excelente impresión con su capacidad para remontar posiciones y manejar la presión de correr en un circuito mítico. Sin embargo, el desafío en Bakú es distinto. Mientras en Monza la novedad fue el coche, ahora lo es la pista. “En Italia, la dificultad era que no conocía el coche; ahora, en Azerbaiyán, es que no conozco el circuito. Así que me queda aprender esto”, bromeó Colapinto, subrayando su enfoque en adaptarse a las condiciones de cada carrera.

Franco comenzará hoy con las prácticas libres, una etapa fundamental para familiarizarse con el trazado antes de la clasificación y la carrera principal. A pesar de los desafíos que enfrenta, el argentino se muestra confiado y motivado para seguir creciendo en su incipiente carrera en la Fórmula 1, donde ya ha demostrado que tiene el talento y la mentalidad adecuada para competir al más alto nivel.

El primer turno será a las 6:30 horas y el segundo a las 10 horas de Argentina. Mañana tendrá lugar la clasificación desde las 9 horas y el domingo se correrá la final a partir de las 8.