Fórmula 1: Leclerc fue el más rápido en Miami

El líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el monegasco Charles Leclerc, que pertenece a la escudería de Ferrari, marcó el mejor tiempo en la carrera de clasificación del Gran Premio de Miami. De dicha forma, partirá al frente de la parrilla en la gran final.

El piloto de 24 años, junto a su compañero de equipo Carlos Sainz, dejaron atrás a sus grandes rivales, los de Red Bull, el holandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez, que partirán desde la segunda línea de salida. Leclerc fijó el mejor tiempo con una marca de un minuto y 28,796 segundos, superando a Sainz por apenas dos décimas.

La edición inaugural del Gran Premio de Miami tendrá lugar desde las 16:30 de Argentina y será televisada por STAR + y Fórmula 1 TV.

Tras la victoria, Leclerc afirmó: “Desde el accidente en los libres he ido recuperando la confianza poco a poco. Mañana (por hoy) será un día interesante. No he hecho ninguna tanda larga, será la primera vez y será un reto muy grande. Igualmente, creo que podemos hacer un buen trabajo”.