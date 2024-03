Franco Colapinto protagonizó una épica remontada y alcanzó su mejor marca en la Fórmula 2

En la carrera sprint de la Fórmula 2 en Australia, el piloto argentino Franco Colapinto logró ascender desde la decimotercera posición hasta finalizar quinto en pista. Este resultado se convirtió en su marca más destacada hasta la fecha en esta categoría. Sin embargo, tras una penalización a Isack Hadjar de Campos Racing, el albiceleste avanzó un lugar más, finalizando en el cuarto puesto. La sanción a Hadjar se debió a su involucramiento en un incidente al inicio de la competencia que causó la neutralización de la misma.

Una vez finalizada la carrera, el argentino de tan sólo 20 años y oriundo de Pilar dialogó con ESPN y se lamentó por su irregular desempeño en la clasificación: “Ayer fue un día complicado, salíamos últimos en el pitlane... Hice unos buenos primeros runs, no increíbles, pero creo que el último run íbamos a mejorar todos porque iba bajando la nafta. Y, al salir últimos, la estrategia fue mala de la qualy. Agarré la bandera amarilla de Fittipaldi, perdí la vuelta, perdí dos décimas con eso porque tuve que levantar, seguía mejorando bastante mi vuelta anterior y después me tapó Cordeel a propósito. Porque cometí un error al principio de la vuelta y siguió haciendo la vuelta lenta y me tapó a propósito”.