Hubo homenaje a Timoteo en Abasto

Desde el mediodía hasta la tardecita, en Abasto se llevó a cabo la Varieté Timoteo en el medio de la semana Griguol, donde hubo muchas propuestas para los hinchas triperos que se acercaron al predio albiazul. La actividad comenzó a las 12 del mediodía bajo un sol radiante donde a los minutos se dio la presentación del libro Timoteo: el nombre que el ­fútbol guardó para siempre, de ­Claudia Valerga.

Allí estuvo presente Betty, la esposa del Viejo, quien tuvo palabras importantes para el Lobo: “No me quiero ir de Estancia sin agradecerle a ustedes, les tengo tanto para agradecer a los Triperos y cuánto los quiero. Ustedes no se imaginan lo que significaron para mi vida, acá en el predio me sentí familia. Yo venía con mis hijos acá y me sentía en casa. Les quiero agradecer todo el amor que le dieron a Carlos, porque él lo sentía”.

Luego de esto, hubo show solistas de música, narración de cuentos, acto de plantación de árboles, show de humor, de magia, sorteos y antes del cierre tocaron las bandas Mostruo Ataca, como así también Los Moritas y Panas. Terminada todas estas actividades, sumado al patio de comidas, visitas guiadas y feria de emprendedores, a las 18 se dio el cierre final de una gran jornada que significó mucho para aquellos que fueron no solo por el reconocimiento al eterno Griguol, sino también porque el predio de Estancia Chica pocas veces está abierto al público para vivir estas cosas en el último tiempo, y así los hinchas y socios pudieron ver el establecimiento después de muchos años.

Balance del aporte solidario por inundaciones

Gimnasia ayer informó que en los días que abrió la sede para recibir donaciones para las familias afectadas por la inundación se juntó una gran cantidad de alimentos no perecederos, agua mineral, ropa, calzado y elementos de limpieza que fueron entregados en el Centro de Fomento El Centinela de Olmos, el comedor La Patria es el Lobo y el comedor La Olla Encantada.

También se acercaron más de 100 familias al Poli, a las cuales se las acompañó y se les entregó desde alimentos hasta ropa y materiales de limpieza. Además, se asistió de forma directa a cada una de las familias del fútbol infantil que sufrieron daños durante el temporal. Esta iniciativa fue llevada adelante por el equipo de Gimnasia Social, el Área Social de Fútbol Infantil y la Subcomisión de Cultura.