El rival débil, pero Argentina tiene los conceptos claros

Por Daniel “El Profe” Córdoba

En las calles dónde corría el disciplinado Rocky Balboa, Argentina enfrentaba a El Salvador. Cuando comenzó el encuentro, los de Centroamérica se pararon 5-3-2, esperando en mitad de cancha y hacia su propio arco, para sacar los contragolpes. En cambio, los nuestros se posicionaron 4-3-3 y con un González que siempre fue al ataque. Presionó alto, movió la bola y aparecieron algunos huecos. En defensa, la albiceleste no fue firme por el lado izquierdo pero en ataque intentó ser vertical. Fue un primer tiempo en el que se vio una producción seria del equipo de Lionel Scaloni, además siempre atentos a la recuperación, aprobadísimo.

En el complemento, ingresaron Otamendi y Garnacho e inclusive, se vieron algunos debutantes esperados como Valentín Barco. Nuestro representativo siempre presionó, recuperó y explotó en ataque, tuvo pases verticales en líneas laterales y llegar al área implicaba estar siempre cerca del gol. El rival débil, pero los conceptos claros. Lo hace más adelante o en el medio; pero tienen sus jugadores muy claras ideas; que se ven como aún los jóvenes deben conocer y aplicar porque trasladan de más y tocan con menos velocidad. Otra vez el equipo de Scaloni hizo bien las cosas y aprobó. Ahora hay que continuar y seguir por este camino.

Noche de caras nuevas en Filadelfia

Se sabe que de esta Selección Argentina campeona del mundo, hay algunos nombres que, lamentablemente, no podremos ver más. El caso particular de Ángel Di María es el fin de una era en la albiceleste, ya que el Fideo no continuará en el seleccionado después de la Copa América. Hay algunos nombres que se rumorea que esta también podría ser su suerte, pero el entrenador Lionel Scaloni igualmente ya piensa en el futuro.

Tal es así, que en la jornada de anoche en Filadelfia se vieron algunas caras nuevas vistiendo los colores de nuestro país. Estos fueron los nombres del defensor Nehuén Pérez (23 años, Udinese) Facundo Buonanotte (19 años, Brigthon) y Valentín Barco (19 años, Brigthon). Se espera que esto siga de esta manera, al menos por un tiempo y en el corto plazo, pensando en Costa Rica, podría darse el estreno de jugadores como Valentín Carboni (19 años, Monza) y Nicolás Valentini (Boca). El recambio es necesario y empezó a verse.