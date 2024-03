Tras el triunfo ante El Salvador, ahora a le apunta en Costa Rica

Del frío en Filadelfia y el triunfo ante El Salvador, la Selección Argentina ya cambiará el chip porque la fecha FIFA continuará el martes, o más bien dicho, en el inicio del miércoles en nuestro país. Así las cosas y sin Lionel Messi al igual que anoche debido a su lesión muscular pero pensando en los preparativos de la Copa América, el elenco de Lionel Scaloni enfrentará a su par de Costa Rica en la ciudad de Los Ángeles. Este encuentro, será a las 12 de nuestro país y se disputará en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum.

De cara a estos compromisos, el DT de campeón del mundo fue claro acerca de las oportunidades que tendrán sus jugadores y dijo en la previa de la doble fecha: “La idea un poco es que jueguen la mayoría. Yo a eso no le llamaría prueba, porque son chicos que ya la mayoría han estado y darles la oportunidad de que jueguen. Entonces, va a haber alguna cara nueva, seguro, en los dos partidos. Aún hoy no tengo decidido 100% cuántos de estos chicos van a jugar mañana pero seguramente algunos sí. Pero necesitamos, ya que tenemos esta posibilidad de poder probarlos, verlos, y son chicos que nos generan muchas expectativas. Y bueno, siempre decimos que el DNI no cuenta, cuenta lo que dice la cancha y esperemos que nos den mucho”.

Si bien no se encuentra el astro del fútbol mundial por cuestiones físicas, no hay dudas que la ilusión de ver al campeón del mundo sigue vigente. Claro, si bien son rivales de menor jerarquía y actualidad, lo cierto es que son partidos que sirven como preparatoria en la defensa del título por la Copa América que se jugará en Estados Unidos. Además, también está la posibilidad de que el rosarino forme parte de los Juegos Olímpicos. Pero pensando en el próximo cotejo, la Scaloneta se enfrentará ante un entrenador bastante conocido y es nada más y nada menos que Gustavo Alfaro, que tuvo también su experiencia como DT de Gimnasia en 2016.

¿Costa Rica llega con el DT en la cuerda floja?

Si bien asumió en noviembre pasado, con apenas tres partidos jugados (una victoria y dos derrotas), ciertos rumores empezaron a poner en duda el puesto de “Lechuga” a partir de la suerte que tenga en el Repechaje a la Copa América, tres días antes de enfrentar a Argentina. Hoy, desde la noche, Los Ticos jugarán un mano a mano con Honduras para determinar a uno de los dos clasificados restantes por Concacaf. El otro duelo, mientras tanto, será entre Canadá y Trinidad y Tobago (el ganador irá al Grupo A de Argentina, Chile y Perú).