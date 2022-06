Fútbol femenino: Alumni marcó la cancha sobre el caso de Ángeles Helguera

La Ley de Identidad de Género, reconocida mundialmente y que se aprobó en la Argentina hace una década, establece que la identidad autopercibida debe respetarse en todo ámbito. El deporte no es una excepción. Aunque el fútbol siga siendo un espacio machista, tras muchos años de lucha, se fueron logrando avances. En los últimos días, una acusación sacudió a la Liga Amateur Platense y tuvo como víctima a la jugadora trans Ángeles Maribel Helguera. La futbolista charló en exclusiva con diario Hoy y contó sus sensaciones sobre lo ocurrido, la reunión que tuvo con el presidente de Alumni y el agradecimiento por el apoyo de muchos de los clubes.

La semana pasada, en un extenso posteo que la joven difundió en las redes sociales, Helguera contó que una coordinadora de otro club exigió la presentación de los estudios clínicos que demostraran sus niveles de testosterona o que, de lo contrario, se le cedieran los puntos del partido en el que se iban a enfrentar.

Con bronca, Ángeles explicó su situación. “Acá en Argentina ninguna norma o reglamentación está por arriba de alguna ley. La Ley de Identidad de Género dice que nadie puede pedirme nada para poder autopercibirme y hacer libremente lo que se siente”, comenzó expresando la jugadora que está afiliada a la LAP desde el año 2017. Además, Helguera trabaja en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) como coordinadora general de la población trans (dependiente de la Dirección de Política de Género).

“Esta mujer queda claro que lo único que quiere es incomodar, discriminar o, aún peor, menospreciar a mi persona pidiendo estudios de testosterona siendo que desde el año 2017 que estoy operada, que no produzco testosterona, que mis valores no se elevan, que tengo menos que los de una mujer”, sentenció la jugadora de Alumni.

La reunión con Daniel Arteca

En las últimas horas, Helguera se reunió con el presidente de Alumni para tratar su tema, en donde el mandamás de la institución le brindó todo su apoyo. Consultada por ­diario Hoy, la futbolista comentó: “La LAP me citó después de la nota presentada por Brandsen y me dijeron que me quedara tranquila. Por suerte tuve un apoyo enorme por parte del club. Hace falta que existan más instituciones como Alumni, que se encarga de trabajar en lo que realmente es necesario, lo que hace por su gente y los barrios cercanos es increíble”.

Por último, Ángeles habló sobre el camino que todavía queda por recorrer: “A raíz de lo suscitado, ya se está pensando en poner una oficina de género para deconstruir conceptos, educar con ese enfoque a todas las categorías”.