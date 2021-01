Fútbol femenino: recambio en el León

Para el fútbol femenino de Estudiantes el inicio de la pretemporada llegó con varias salidas en el plantel. En los últimos se comunicó que serán ocho las jugadoras que no continuarán por decisión del cuerpo técnico de Pablo Pastor.



Finalizada la participación en el campeonato, el Pincha se quedó sin Rocío Fariña y Romina Somaruga, quienes tomaron la decisión de no continuar.



Entre las futbolistas más relevantes de la lista de desafectadas aparecen Leticia Reichman y Daiana Santander. Ambas integraban el grupo de jugadoras con más trayectoria en las Pinchas. La arquera estaba en el club desde 2015 y la defensora había llegado en 2016 de la mano de Bettina Stagñares.



Por otro lado, Soledad Guarrochena, Giovanna Dell´Osso y Fiorella Bonnot recibieron la noticia de que no serán más parte de Estudiantes. Al mismo tiempo, la delantera Berenice Bonnot fue desafectada de la pretemporada, al igual que su hermana.



Agustina Amaro y Berenice Bonino también se despidieron del León. Tanto la delantera como la mediocampista no pudieron ganarse un lugar en la consideración del Pastor. Por último, Carla Singano dejaría el equipo por decisión propia y a causa de temas personales, a diferencia del resto.