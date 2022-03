Gallardo tras la derrota: "Se llevan demasiado premio en un partido cerrado"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, manifestó su "decepción" por la derrota en el superclásico y afirmó que "Boca se llevó demasiado premio en un partido cerrado".

Gallardo, en conferencia de prensa post partido, resaltó "la decepción de perder un partido que por momentos controlamos. Faltó el gol. Se vio nuestra postura de jugar en campo de Boca, tapar sus salidas. Fuimos un equipo peligroso cuando tenía le pelota y generamos, pero no pudimos convertir. En el segundo tiempo salimos a jugar de la misma manera, pero el gol de ellos cambió el partido y ya no tuvimos la misma frescura".

Y añadió que "Boca creció ahí, le dio confianza y se defendió bien. El arquero de ellos respondió bien en las que tuvimos. Se llevan demasiado premio en un partido cerrado, los partidos se ganan con goles y ellos lo hicieron a través de un error nuestro. Fue demasiado premio".

Gallardo señaló que Boca "es un rival de jerarquía y si se analizan los minutos hasta que hicieron el gol, fuimos superiores, nos faltó eficacia para definir".

Y también reconoció que "el rival mostró una cara diferente a lo del partido pasado y tal vez me equivoqué. No pudimos tener eficacia en lo bueno que habíamos hecho. Después del gol nos confundimos, pero desde el juego estoy tranquilo. Seguimos mostrando que nuestra idea prevalecerá a través del resultado".

"Hay que salir del error, a veces cuesta. Boca jugó con nuestra necesidad y nos confundimos. Esto sigue, el fútbol sigue, y en el fútbol siempre hay errores. No era nuestra noche, el juego estuvo y nos faltó eficacia. Rossi fue importante para Boca", subrayó.

Gallardo resaltó que "hay que mantener la serenidad. A mi estas situaciones no me confunden, ante un resultado adverso, serenidad. Defiendo a mis jugadores y en el error más todavía, estoy seguro y convencido de lo que hacemos".

Y explicó que "antes del partido estuvimos bien, durante también y tras el error perdimos la capacidad de juego. Hay que mantener la calma, perdimos un partido, no perdimos la identidad. Haremos todo para estar mejor, por eso, serenidad. Hicimos figura al arquero de Boca, perdimos por un error, pero no se pierde el convencimiento".

También expresó que "nuestro mejor momento del partido fue en los primeros 50 minutos, después con los cambios, más allá de que hubo más gente en ataque, no te dice nada. Ganamos muchos partidos así. Me importa la generación de juego. Julián tuvo tres o cuatro situaciones y no la metió. Por acelerar los tiempos y acortar los caminos te lleva a la confusión. Yo no juzgo solo por el resultado."

Por último confió que "le dije a mis jugadores que debemos levantar la cabeza y seguir trabajando En rasgos generales fuimos superiores y lo perdimos por un error".