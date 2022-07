“Ganamos con autoridad y justicia”

Estudiantes volvió a ganar en la Liga Profesional tras cinco fechas, por lo que hubo un gran alivio en UNO y el equipo. Pero Ricardo Zielinski, el entrenador Pincharrata, le tiene “una fe ciega al grupo”. “Este equipo no nos ha dejado en banda en ningún lugar”, afirmó.

“El año pasado también hemos tenido bajones, y el año que viene probablemente las tendrá. Les dije que confiaba en todos“, tiró el Ruso en la conferencia de prensa.

"Fue una noche redonda: se ganó, se jugó bien y se impuso con justicia", expresó el "Ruso" Zielinski, en zona de vestuarios del estadio Uno de La Plata.

“No la pasé bien estos días, había que trabajar más porque las cosas no estaban saliendo. Era importante estar y por suerte nos vamos contentos”, puntualizó.

Zielinski resaltó que "los equipos que juegan Copa (Libertadores) y, en especial, nosotros que jugamos más (partidos) que ninguno, estamos sintiendo el cansancio y necesitábamos recuperarnos. Esperemos que sea el primer paso", se ilusionó.

El director técnico manifestó que el objetivo principal "sigue siendo la Copa", donde Estudiantes enfrentará a Atlético Paranaense de Brasil, por cuartos de final.

"La intención es seguir avanzando. Hay que mirar toda la película y sabemos qué es difícil ser competitivos en tres competencias. Nos cuesta", reconoció.

Sobre las inclusiones de (Pablo) Piatti y (Benjamín) Rollheiser, el técnico apuntó que "por distintas circunstancias no venían jugando y había que llevarlos de a poco. Anduvieron bien y nos darán variantes en el equipo", afirmó. Además, agregó:

Zielinski dejó un párrafo para el juvenil que volvió al León: “Benja jugó porque hoy creí que tenía que estar. Hace 7 meses que no jugaba y por eso decidimos que no complete los 90 minutos”, expresó.

Y por último, respecto a las dudas sobre su continuidad en el cargo tras una mala racha, contestó: “No me preocupaba la continuidad, yo cuando me tenga que ir me voy“, aclaró, tras comentarios respecto al juego del León, resultados y la posibilidad de mejorar.

“Hay que mirar todo. Es difícil ser competitivo en todos los torneos. Intentamos un montón de cosas, pero la realidad nos dijo otra”, cerró.