Gimnasia comienza a pensar en Boca

A partir de las 9, el plantel de Gimnasia retomará los entrenamientos y comenzará a poner la mira en lo que será el debut contra Boca Juniors, el domingo por la tarde. Luego de lo que fue el amistoso frente a San Lorenzo, donde los titulares ganaron por 1-0 con gol de Eric Ramírez, mientras que los suplentes cayeron por 4-1 con gol de Lucas Barrios desde el punto de penal; el Lobo dejó atrás la pretemporada y ya piensa en lo que será el inicio de la Copa de la Liga Profesional.



Con las bajas de Matías García y Patricio Monti y ya sin las presencias de Paolo Goltz y Jorge Broun, quienes están esperando la oficialización de sus traspasos a Colón y Rosario Central, respectivamente; el Lobo no tendrá caras nuevas en Estancia Chica. Esto se debe a que la incorporación de Rodrigo Rey se hará oficial en el día de hoy, tras el arribo y posterior revisión médica durante el fin de semana. A esto se suma que no podrá entrenarse esta semana, ya que tendrá que cumplir unos días de cuarentena. Por eso mismo, está en duda la presencia del ex Godoy Cruz para el próximo domingo. De ser así, Nelson Insfrán será el arquero titular.



Se espera el arribo de al menos un delantero y un defensor para esta semana; pero, dependiendo de los tiempos y de si están en el extranjero o en suelo argentino, estarán o no en el inicio del torneo frente al Xeneize. Desde la dirigencia confían en que antes del jueves, cuando termine el mercado de pases, estarán los jugadores que pidieron Leandro Martini y Mariano Messera.

¿Juegan Mancilla y Melluso?



En el amistoso contra San Lorenzo, los hinchas Triperos se sorprendieron cuando vieron la formación y no estaban Harrinson Mancilla y Matías Melluso. Estas ausencias sucedieron porque los dos jugadores llegaron a la quinta amarilla en el último partido del torneo pasado, contra Atlético Tucumán. Y según tenían entendido desde el Club, no iban a poder estar frente a Boca tras el boletín oficial 5845 que salió el 14 de enero.



A pesar de esto, parece que habrá una amnistía y se sacarán todas las sanciones del último torneo. Si esto se hace oficial durante estos días, Leandro Martini y Mariano Messera tendrán una gran noticia ya que podrían utilizar al mediocampista y al lateral izquierdo.



La resolución de la AFA se espera para el inicio de esta semana, ya que hay otros equipos como Colón, Estudiantes, Talleres entre otros, que están en la misma situación que el Lobo y necesitan las respuestas lo antes posible. En el partido del sábado, Lucas Licht y José Paradela fueron los reemplazantes de Melluso y Mancilla.