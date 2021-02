Vuelta al trabajo a días del debut contra River

Luego de gozar el domingo libre, tras la jornada amistosa del pasado sábado ante Atlético Tucumán, que fue derrota para los titulares y triunfo para los suplentes; el plantel de Estudiantes retorna al trabajo en el Country Club de City Bell, en lo que es la semana previa al inicio de la Copa 2021, donde los dirigidos por Ricardo Zielinski disputarán la Zona A y deberán recibir en el estadio Jorge Luis Hirschi a River, uno de los mejores equipos de América.



Previo al inicio del primer entrenamiento de la semana, los futbolistas y todo el grupo se tendrán que someter a los habituales hisopados, buscando detectar coronavirus. Por suerte, en los últimos días, el cuerpo técnico pudo recuperar a David Ayala, que padeció la enfermedad, al igual que a Gaspar Di Pizio. Por su parte, el que todavía tiene Covid-19 es Enzo Kalinski, que además sufre una osteocondritis, lo cual no le permite estar a la par de sus compañeros.



Las conjeturas que quedaron tras las tres prácticas formales de fútbol que tuvo el Pincha en este tiempo de preparación, con Vélez, Arsenal y el “Decano”, son que los principales problemas de las formaciones que se fueron utilizando son la generación de juego y la defensa. El “Ruso” y su grupo de colaboradores entiende que Lucas Rodríguez y Diego Garcia no se pueden hacer cargo de ser el eje por donde se elaboren los ataques.



En el sector defensivo, en el primer compromiso, que fue ante el “Fortín”, se probó a Fernando Tobio, que viene arrastrando algunos inconvenientes en una de sus rodillas, lo cual no le permitió estar presente en el cotejo ante el elenco de Sarandí; y a Mauricio Guzmán, que tuvo una lesión durante el ensayo.



Asimismo, Fabián Noguera, que pudo jugar el pasado sábado, no está muy bien desde lo físico, como tampoco lo está en el ritmo con la pelota; por lo cual su participación en la primera fecha del campeonato parece algo complicada.



Más allá de lo mencionado arriba, a Zielinski no lo convencieron los rendimientos de varios futbolistas en ese sector; específicamente, los casos de Nazareno Colombo, Facundo Mura, Iván Erquiaga y Nicolás Pasquini. Por ello se intentará hacer todo lo posible para que Tobio y Noguera ocupen la zaga central en el partido ante el “Millonario”.



Finalmente, en la fase ofensiva tampoco confían en Darío Sarmiento, así que es muy probable que el juvenil no tenga mucha participación en el once inicial, hasta que se concrete su transferencia al Grupo City.