Entre el conflicto de Boca y los fastidios en River…

A menos de una semana de enfrentar a Estudiantes y Gimnasia, River y Boca respectivamente se encuentran unidos por una cosa: los entrenadores no están atravesando el momento más cómodo a la cabeza de sus equipos.



Miguel Ángel Russo se pondrá al frente de la práctica hoy, ante un plantel que le declaró la guerra al Consejo de Fútbol del club que encabeza Juan Román Riquelme, amigo personal del director técnico.



Russo quedó en el medio de la encrucijada entre los jugadores y los dirigentes. Además, algunos futbolistas como Izquierdoz no le perdonaron el pedido para que llegue Marcos Rojo, otro aliado de Riquelme, quien durante el primer entrenamiento sufrió una molestia muscular y no pudo terminar la práctica.



El vigente campeón del fútbol argentino llega inmerso en una crisis de egos entre los futbolistas y algunos directivos que está muy lejos de resolverse. Así que esta semana habrá mucho ruido interno para definir el equipo que recibirá al Lobo el domingo en la Bombonera. Por lo bajo, se supo que Marcos Rojo pidió jugar pese a estar lesionado para buscar limpiar su imagen ante los hinchas de Estudiantes, intentar hacer un buen partido ante el Lobo y gritar fuerte un gol en el caso de hacerlo.



En River, recién ayer se confirmó la llegada del primer refuerzo, cuando restan cuatro días para el comienzo de la nueva copa. Se trató de una situación que despertó mucho fastidio en el entrenador Marcelo Gallardo. Será Agustín Palevecino, un volante colombiano de 24 años que llegó desde del Deportivo Cali.



Cabe recordar que antes de venir a La Plata para enfrentar a Estudiantes, River jugará el miércoles contra Defensores de Pronunciamiento a las 21.10 en el estadio de Banfield por la Copa Argentina.

Por todo esto, se cae de maduro que llegará con ritmo de competencia al encuentro que se estará jugando el domingo que viene a las 21.30 en nuestra ciudad.



A todo esto, para el choque del sábado contra el Pincha, el entrenador asume que no contará con Ignacio Fernández, quien sería reemplazado por Julián Alvarez. El mediocampista se recupera de una operación de varicocele y todavía no está al 100 por ciento. Además prepara su transferencia al fútbol brasileño: Atlético Mineiro ya realizó una oferta formal de 8 millones de dólares brutos, de los que quedarán 6 libres de carga impositiva para River y el resto a repartir entre el jugador y Gimnasia, que se quedó con un porcentaje del pase.