Gimnasia espera a Sosa y se asoma otra salida

La llegada de Ramón Sosa está al caer tras el acuerdo entre Gimnasia y Olimpia del día martes. Por eso, ayer se estuvieron tramitando los últimos papeles para que se haga oficial la transferencia. El volante paraguayo estaría llegando el fin de semana a La Plata para sumarse a los entrenamientos a principios de la semana que viene tras pasar la revisión médica y luego firmar el contrato por tres temporadas con el elenco Albiazul. Con la cuarta incorporación a punto de hacerse oficial, igualmente el mercado de pases no termina para el Lobo.

Esto sucede porque todavía hay posibilidades de que Néstor Gorosito sume un defensor central de jerarquía y un centrodelantero más para que tenga competencia junto a Cristián Tarragona. También se analizarán algunos nombres en el mediocampo y si es factible desde lo económico y futbolístico. En el puesto de central volvió a reflotar el nombre de Alejandro Donatti, pero lo cierto es que hasta ahora no consiguió llegar a un acuerdo para salir de San Lorenzo. Allí, el defensor tendrá pocas oportunidades y en el Cuervo ven con buenos ojos que se vaya por el sueldo alto. Justamente el salario fue la razón por la que el Tripero dejó de negociar hace semanas, ya que el defensor tenía pretensiones económicas similares a las que tiene actualmente.

Holgado a un paso de volver a Chile

Como viene anticipando El Clásico, el delantero Rodrigo Holgado está muy cerca de regresar al fútbol chileno y en estas horas se podría cerrar su préstamo a Curicó. El ex Audax Italiano no cumplió las expectativas de Néstor Gorosito y correrá de atrás en la consideración del CT. Sumado a esto, el propio Holgado no ve con malos ojos volver a Chile donde tuvo grandes rendimientos. En la Argentina, por el contrario, hasta el momento le costó la adaptación.

El Lobo terminó pagando 385.000 dólares al Audax tras el reclamo a la FIFA y por eso mismo, pretende al menos un cargo en el préstamo. Este será por una temporada, ya que tiene contrato con el Mens Sana hasta diciembre de 2024. Por eso mismo, con el fin de recuperar algo de dinero se están definiendo los números finales para que sea la décima baja.

El Niño Torres renovó su vínculo

En la tarde de ayer, el juvenil Franco Torres extendió su contrato hasta diciembre de 2024. Así, Gimnasia se aseguró a un jugador que tuvo mucha participación desde su debut a mitades de 2021 y que es muy considerado para Néstor Gorosito.

Por esta razón, se decidió hacerle un nuevo vínculo para que el categoría 1999 oriundo de Corrientes tenga un mejor contrato. Será muy tenido en cuenta para este inicio del 2022: jugó casi todos los partidos en la pretemporada y hasta convirtió goles como el doblete contra Deportes Labarden.

El mercado de pases de River no para

Tras la polémica incorporación de Elias Gómez, quien ayer habló tras la revisión médica y afirmó que con Independiente no había nada cerrado al 100% y él eligió ir a River, el mercado de pases del Millonario sigue siendo fuerte. Ahora busca la llegada de Marcelo Herrera.

Tras la primera negativa de San Lorenzo cuando la Banda ofreció dos millones y la cesión de Cristian Ferreira, en Boedo se pusieron firmes y pidieron 3.600.000 por el 100% del pase. Sin embargo, desde Nuñez afirman que en estas horas ofrecerían una buena suma por el 70% y así tratar de cerrar la llegada del Yacaré.