Gimnasia piensa en la recta final y en el torneo

Con el fixture confirmado, el Lobo ya sabe que en poco más de una semana tendrá un debut complicado contra Boca Juniors en la Bombonera. Además, en la fecha 10, fin de semana del 18 de abril, jugará el derby contra Estudiantes en el estadio de Uno mientras que el primer partido de local en el estadio Ciudad de La Plata será en la fecha 2 contra Talleres.



Mientras tanto, Gimnasia se sigue entrenando con vistas al partido amistoso del sábado, que no sería contra Independiente, sino que asoma un posible cambio con San Lorenzo, ya que el Lobo y el Rojo se enfrentarán en la Zona B. Teniendo en cuenta este encuentro, podrá contar con algunos nombres que no estuvieron el partido pasado contra Argentinos Juniors como Marcelo Weigandt y Lucas Barrios. Los dos jugadores no estaban al 100% por unas pequeñas molestias musculares pero desde el inicio de la semana están entrenando a la par y seguramente tengan minutos. Víctor Ayala cumplirá sus últimos días de cuarentena y también es probable que esté en Avellaneda, como sucedió en La Paternal con Johan Carbonero y Harrinson Mancilla.



Leandro Martini y Mariano Messera ya tienen la certeza que Jorge Broun no va a estar y se espera ver qué sucederá con Paolo Goltz, quien sigue entrenando pero ante el Bicho solamente acompañó al plantel y este sábado haría lo mismo salvo que haya una decisión final sobre si sigue o no. Respecto a los arqueros, Nelson Insfrán y Tomás Durso volverán a ser parte de los amistosos.



En la mañana de ayer, la dupla técnica dispuso primero unos ejercicios físicos con el profe Ignacio Dahul y después hubo trabajos tácticos ofensivos y un bloque de fútbol 11 contra 11 en las canchas 3 y 4. Así, de a poco no solamente se ultiman detalles para el sábado, sino también para el torneo que comenzará en poco más de una semana.



Hoy y mañana serán los últimos entrenamientos de pretemporada, el sábado será el amistoso y el lunes, cuando regresen a las actividades en Estancia Chica, ya se dejará esta preparación y se trabajará de una manera más liviana.