Gimnasia: se aseguró el 20 por ciento de la Final

De los cinco partidos que tenía por delante en la Zona Campeonato de la Copa Diego Maradona, Gimnasia se sacó de encima el primero de forma exitosa, ganando en condición de visitante ante Colón de Santa Fe.

Los resultados que arrojaron los otros partidos que se disputaron el domingo y también ayer vuelven a poner al Lobo como uno de los principales aspirantes y candidatos a pelear un lugar por la final, tal como había ocurrido en el arranque de la primera mitad del mismo certamen, cuando había comenzado goleando a Patronato en el Bosque. Sin ir más lejos, aquellos primeros tres goles le permitieron luego clasificar a la Zona Campeonato por diferencia de gol.

Ahora, el Lobo depende de sí mismo, ya que de la totalidad de los puntos y rivales que tenía por delante antes de comenzar a jugar en el grupo B de la Zona Campeonato ya se aseguró un 20% del pasaporte a la final ganando en Santa Fe. Resta el otro 80% que se empezará a jugar el próximo lunes, también de visitante, nada menos que contra Banfield, el equipo que comenzó siendo una revelación en la primera mitad de la Copa y luego de cayó en los últimos partidos.

Si Gimnasia lograra otro resultado positivo en condición de visitante, arrastrado por el envión anímico, tendrá matemáticamente un 40 por ciento de la clasificación a la Final adentro, con el aliciente de que encima le quedarán dos partidos de los tres restantes después del lunes que viene en condición de local (Talleres y Atlético de Tucumán).

¿Escarmiento a Paradela?

A partir de hoy, José Paradela tendrá seis entrenamientos por delante antes de convencer a la dupla técnica Martini-Messera para recuperar la titularidad.

El volante ofensivo cometió una infracción infantil delante del árbitro en el partido contra Huracán por la última fecha de la primera mitad de la Copa Maradona y el sábado fue reemplazado por Brahian Alemán. El uruguayo fue importante para el equipo, aunque no desequilibró.

Según pudo saber El Clásico, el cuerpo técnico no está convencido de sacar al experimentado volante zurdo del equipo luego del triunfo ante Colón.

Solo en el caso que Paradela pueda mostrarse desequilibrante en las prácticas de esta semana, podrá ganarse nuevamente un lugar dentro del equipo titular.

Caso Carbonero

Perdió el puesto en el equipo titular y no puede salir del país. Ayer se confirmó que el colombiano Johan Carbonero no podrá salir de la Argentina para pasar alguna de las fiestas de fin de año.

El delantero, cuya situación procesal se complicó luego de quedar imputado por intento de acoso a una joven en un hotel, perdió el puesto como titular y el lunes no será tenido en cuenta desde el arranque.