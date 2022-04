Gimnasia se prepara para viajar a Tucumán

Gimnasia hoy tendrá la última práctica de cara al encuentro contra Atlético Tucumán en la tarde de mañana, por lo que en horario matutino comenzará el entrenamiento para luego almorzar y pasado el mediodía viajar hasta Aeroparque, donde a las 17 saldrá el avión hasta Tucumán. El plantel Tripero pasará la noche de hoy, jugará mañana y también dormirá mañana allí para regresar a La Plata el sábado al mediodía, por lo que seguramente tengan día libre para volver a entrenar el domingo ya que el jueves que viene recibirá a Sarmiento de Junín en el Juan Carmelo Zerillo.

Con todo definido respecto al viaje, Néstor Gorosito hoy intentará determinar el equipo que buscará la segunda victoria consecutiva en esta Copa de la Liga Profesional para seguir escalando posiciones en la Zona 1. Ayer el entrenador albiazul paró por primera vez en la semana un posible 11 y esta mañana se verá si ratifica las dos modificaciones hechas o si hay alguna nueva variante para enfrentar al Decano que no viene en su mejor momento.

Ayer por la mañana, Pipo movió dos fichas ya que en la defensa probó a Matías Melluso por Germán Guiffrey ratificando las continuidades de Francisco Gerometta en el lateral derecho y Óscar Piris en la zaga central, mientras que luego confirmó lo anticipado por el diario Hoy debido a que probó a Lautaro Chávez por Johan Carbonero en el volante por derecha, cambiando a Ramón Sosa a la banda izquierda lugar que habitualmente ocupa el colombiano.

La modificación en la defensa se debe a que Gorosito ya puede contar con Melluso y aunque Guiffrey cumplió con creces cuando volvió a ser titular, también lo hizo Piris por lo que el entrenador le da confianza al defensor formoseño. Mientras que Carbonero no está en su mejor momento y no puede encontrar su versión del año 2021, por lo que Chávez, en base a buenos ingresos desde el banco, le da pelea al ex Once Caldas.

Antes del viaje, el DT Mens Sana hablará en conferencia de prensa por lo que allí se verá si confirma el equipo al igual que la semana pasada o si hay suspenso respecto al 11 que podría presentar mañana en Tucumán.