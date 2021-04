Gimnasia trabaja en el clásico mientras recupera jugadores y espera por Carbonero

Luego de caer de forma abultada contra Lanús y Patronato, en dos partidos en los que perdió a la mayoría de sus titulares por Covid-19, Gimnasia comenzó la semana de entrenamientos sin día de descanso, ya que el próximo domingo se medirá ante Estudiantes en una nueva edición del clásico platense. La dupla técnica encabezada por Martini y Messera empezó a trabajar en el probable equipo para enfrentar al Pincha, contando con una planificación día por día sobre cuándo recibirían el alta los jugadores infectados. El cuerpo técnico le prende una vela a Johan Carbonero, que llegaría con lo justo.



La pandemia está azotando al mundo entero y los planteles de los diferentes deportes no son la excepción. Cabe recordar que en el transcurso de los últimos 14 días el Lobo sufrió 18 bajas por coronavirus, y por eso en sus últimos dos encuentros debió hacer frente a sus rivales con equipos alternativos. Ante su clásico de toda la vida, sin embargo, se espera que la gran mayoría estén recuperados y a disposición.



En el partido frente a Patronato incluso hubo cuatro que pudieron volver: Rodrigo Rey, Leonardo Morales, Bruno Palazzo y Harrinson Mancilla, y si bien no tuvieron una actuación destacada, a tono con el equipo, no manifestaron grandes dificultades físicas. Otro que dijo presente en el banco de suplentes fue Nelson Insfrán.



Según la información a la que pudo acceder El Clásico, en la jornada de ayer llegó a Estancia Chica la confirmación del alta epidemiológica de Matías Melluso, Víctor Ayala, Lucas Barrios, Bautista Barros Schelotto, Rodrigo Gallo, Matías Pérez García, Marcelo Weigandt, Germán Guiffrey y Matías Miranda.

El antecedente que ilusiona al Lobo para que Carbonero juegue el domingo



En medio del brote del virus que sacudió a Gimnasia, quizás la baja más sensible fue la del jugador colombiano, el arma letal en ofensiva que rompe todas las defensas rivales. Johan Carbonero fue confirmado como positivo el día 7 de abril y teniendo en cuenta que debe estar 10 días aislado, llegaría con lo justo al clásico platense. En este sentido, el elenco Albiazul registra en Brahian Alemán el único caso de un futbolista que regresó en menos tiempo de lo esperado, ya que había dado positivo el 27 de diciembre del 2020 y el 4 de enero de 2021 fue hisopado y tras dar negativo regresó al equipo. Ese antecedente del volante uruguayo es el que deja abierta la ilusión en Gimnasia respecto de contar con Johan Carbonero para el clásico del próximo domingo en Uno.



Por lo que pudo averiguar este multimedio, el delantero colombiano será probado hacía el final de la semana y por supuesto sometido a los estudios de rigor, buscando confirmar que pudo atravesar dicha enfermedad sin complicaciones.



“El Messi colombiano”, como lo apodaron los medios capitalinos, lleva marcados 5 goles en el Lobo desde que llegó, 4 por las copas locales de Primera división, y uno por Copa Argentina. Suma 19 partidos en el equipo, donde fue titular en 14 de ellos.