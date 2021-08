Gimnasia trabaja sin descanso para visitar a Lanús

Sin perder tiempo luego de la igualdad ante el Millonario, el plantel de Gimnasia regresó a los entrenamientos ya que mañana deberá afrontar la fecha entre semana ante Lanús desde las 16:30.

El Lobo ni siquiera pudo cumplir con el tiempo mínimo de descanso establecido por el reglamento, pero por ahora cuenta con la continuidad de Martini y Messera en el cargo. En la jornada de hoy se llevará adelante la última práctica antes de concentrar y esperar el partido ante el Granate.

El entrenamiento en Estancia Chica fue programado en horario matutino, y de acuerdo a lo que resolvió el cuerpo técnico estuvo dando inicio a partir de las 10 de la mañana. Como sucede en las prácticas pospartido, hubo mayormente ejercicios de carácter regenerativo.

Luego del ensayo que tuvo lugar ayer con tareas livianas, solo quedará una sesión de entrenamientos antes de tener que volver a saltar a la cancha.

En ese sentido, Manuel Insaurralde y Nery Leyes cumplieron con la fecha de suspensión y volverán a la lista de convocados. Sin embargo, Insaurralde, habitual titular, debería recuperar su lugar y por ende, los técnicos evalúan quien debería dejar el equipo luego del rendimiento ante el Millonario.

Rey evoluciona bien tras el rodillazo de Matías Suárez

Uno de los grandes sustos en el empate en el Bosque entre Gimnasia y River lo dio Rodrigo Rey, quien tras un fuerte rodillazo de Matías Suárez en el cierre del primer tiempo debió ser reemplazado. “Fue un golpe muy duro atrás de la nuca. Quise tratar de jugar hasta donde pude, pero cuando vi que no daba más y me sentía mal, tuve que pedir el cambio”, comentó el arquero de Gimnasia al salir de la cancha.

En las últimas horas, la pareja del futbolista subió una historia en su cuenta de Instagram para contar como se encuentra el jugador Albiazul. Según la información a la que pudo acceder El Clásico, Rey se realizó una tomografía y luego una serie de estudios para descartar cualquier tipo de lesión. De no surgir imprevistos, en la jornada de hoy entrenará a la par del grupo y podrá ser de la partida ante Lanús.

“Jamás se me pasó por la cabeza renunciar”

Luego del empate ante River en el Bosque, Mariano Messera contó sus sensaciones tras una semana difícil con resultados que no eran los esperados. En este sentido, el entrenador Albiazul se refirió a los rumores sobre una posible salida del cargo: “Trato de no leer ni escuchar nada porque siempre me manejé así y más ahora en este lugar que me toca. Sabemos cómo son las reglas del juego pero el clima que se armó es injusto”.

Consultado sobre si había pensado en dar un paso al costado, el ídolo Mens Sana sentenció: “El partido contra Argentinos fue el que peor jugamos pero incluso después de esa eliminación, jamás se me pasó por la cabeza renunciar”.

Por último, el compañero de Leandro Martini en la dupla técnica del Lobo, dejó un mensaje para la reflexión: “Es una de las profesiones más ingratas, uno deja todo para que las cosas salgan bien y si no se da, llueven las críticas y a veces también las mentiras”.