Go Chrome Go se hizo fuerte en esta pista y nadie le gana

Por GALOPÓN

Después de una semana, volvió a haber acción en el teatro del turf del barrio Hipódromo con 12 carreras en cartelera. Buen marco para el cotejo más atractivo de la jornada, el tradicional Clásico 25 de Mayo de 1810 (G II-1.600 mts.) que se disputó en séptimo turno. En esta instancia, la victoria fue para nuestro candidato Go Chrome Go que en el final postergó, fácil, por dos cuerpos y medio a Masnko Qhapaq, que por tan solo el pescuezo pudo frenar la carga de Torino Kiin Ha.

El cotejo, reservado para todo caballo de tres años y más edad, no contó con las presencias de Bello Embrujado, Sun Seiver y El De Nabta por lo que redujo a siete los participantes de este tradicional evento. El cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Go Chrome Go con un sport de $2.30 sobre las chances de Awesome Andy ($2.75) y Bamb Craf ($4.05); y ya en la pista, el nombrada Go Chrome Go demostrando su excelente presente se alzó con la victoria dando forma a su cuarto éxito consecutivo, elevando así a ocho sus triunfos en tan solo catorce salidas. En la silla del vencedor se lució el jockey Leandrinho Fernandes Goncalves, empleando el buen registro de 1m.37s.11/100 para los 1.600 metros de pista húmeda.

Su entrenador Enrique Martín Ferro confirmó a este medio que “Go Chrome Go va seguir corriendo en esta pista, porque ya ha demostrado que se mueve muy cómodo, así que seguiremos viajando desde la Capital”.

Ordenada la suelta, Manko Qhapaq y Go Chrome Go picaron en un pie de igualdad, primereando a Bamb Craf, Awesome Andy, Picaflor Letal, Torino Kiin Ha y The Talismán, de tal manera que al formalizarse la carrera, el favorito corría con el pescuezo de ventaja sobre Manko Qhapaq, quedando cerca Bamb Craf, Awesome Andy y Torino Kiin Ha, con The Talisman, en el furgón de cola. Al pasar por la señal del kilometro, Manko Qhapaq estiró a largo y medio la luz sobre Go Chrome Go, accionando a un cuerpo Awesome Andy, Torino Kiin Ha y Bamb Craf.

De esa forma completaron la recta de enfrente y ya en el codo de la calle 41, Go Chrome Go se le fue al humo a Manko Qhapaq, quedando a un cuerpo Bamb Craf y luego se escalonaban Awesome Andy, Picaflor Letal y Torino Kiin Ha, con The Talismán en el fondo del lote.

Promediando la curva, se estrecharon más las distancias entre los dos de adelante mientras que Bamb Craf progresaba por afuera y Torino Kiin Ha buscaba un andarivel interior, en tanto que Awesome Andy comenzaba a desdibujarse junto con las ilusiones de sus apostadores. En esa formación pisaron la recta, con el favorito y su obstinado rival peleando a brazo partido, esperándose un final reñido, pero eso duró un trecho porque faltando 250 metros para la definición, Go Chrome Go se escapó fácilmente para finalmente cruzar el disco con dos largos y medio de ventaja sobre Manko Qhapaq que a duras penas mantuvo el segundo lugar de la picante carga de Torino Kiin Ha.

El ganador se movió en 24s.52/100 los primeros 400 metros; 47s.11/100 para los 800 mts. y 1m.11s.20/100 para los 1.200 mts.

Cósmica Pat ganó entre lágrimas y recuerdos

El de Cósmica Pat no fue un triunfo cualquiera para su cuidadora Elsa Viviana Calvo. Por esos las lágrimas que derramó en el pesaje y no eran para menos, porque hace seis meses perdió a su esposo Sergio Alejandro Gómez junto con quien crió a la citada yegua en el Haras El Reencuentro, ubicado en las afueras de nuestra ciudad.

Lo cierto es que la descendiente de Pataques hacía más de un año que no competía porque debió ser operada de una rodilla. Elsa y su esposo afrontaron el problema juntos, apostando al regreso a las pistas de Cósmica Pat; el tiempo fue transcurriendo y recién ayer pudo reprisar, haciéndolo con un triunfazo en el primer cotejo de la reunión.

Mandó desde el pique a la raya, ganándole por cinco cuerpos a Quindicessima sin que su jockey el aprendiz Franklin “Lamparita” Cáceres le pidiera el resto y dejando excelente impresión en su desplazamiento.

El final de la historia es que tras el fallecimiento de su marido, Elsa siguió la empresa sola y es por eso que ayer cargó en su camión de transporte a Cósmica Pat y solita se vino desde el haras al hipódromo. Por eso el festejo mirando al cielo buscando allá arriba a quien estaba dedicada la victoria y luego de la carrera, Elsa cargó nuevamente en el rodado a la ganadora y se vino nuevamente para el campo, porque la vida sigue.