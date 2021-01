Godoy Cruz viene por Carbonero

En los últimos días se dio a conocer que Sebastián Méndez quiere a Johan Carbonero para reforzar a Godoy Cruz, el cual está en medio de una renovación de su plantel. El Gallego lo conoce a Carbonero de su paso por el fútbol colombiano y fue justamente quien lo buscó en junio del año pasado para Gimnasia, por eso mismo ahora lo busca para el Tomba. Pero por ahora no será nada sencilla la negociación.



El colombiano se encuentra a préstamo en el Lobo hasta diciembre de este año, y su pase pertenece a Once Caldas. Por eso mismo será una negociación un poco complicada para los mendocinos; ya que deberá arreglar con los dos clubes y, en el caso de que se llegue a un acuerdo, Gimnasia recibirá un resarcimiento.

Hasta ahora han sido consultas y llamados de Méndez a Carbonero, pero no hubo contactos entre los clubes.