Golazo, bronca y autocrítica de Messi tras la derrota del Barcelona ante el Osasuna

El Barcelona fue sorprendido en el propio Camp Nou por el Osasuna, que se llevó los tres puntos a Pamplona tras un agónico 2 a 1. El cpnjunto culé tenía que hacer un último esfuerzo en La Liga Santander, sin embargo, se dejó doblegar por un equipo que jugó con la presión a su favor.

Con goles de José Arnaiz (15′) y Roberto Torres (90+4′), la visita celebró, a pesar que Lionel Messi anotó el empate momentáneo a los 62′ tras un golazo de tiro libre.

De esta forma el equipo que dirige Quique Setién dejó servido en bandeja el campeonato que se lo arrebató el Real Madrid que hizo los deberes y se impuso 2 a 1 al Villarreal.

La palabra de Lionel Messi

"La verdad es que no esperábamos terminar de esta manera, pero marca un poco cómo fue todo el año, un equipo muy irregular, muy débil. Perdimos muchos puntos que no deberíamos. El Madrid hizo lo suyo. No perdió ningún partido desde el parón, pero nosotros ayudamos mucho para que esta Liga se la lleven ellos. Tenemos que ser autocríticos, empezando por los jugadores, pero tiene que ser global", declaró el argentino para la transmisión oficial.

"Antes dije que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganemos la Champions y quedó demostrado que no nos alcanzó ni para la Liga. Si queremos pelear por la Champions, tenemos que cambiar muchísimo. Sino, el partido con Napoli lo vamos a perder también", agregó.

Por último, le dejó un mensaje a los hinchas Blaugranas. "La gente del club está muy caliente con todo lo que vio en la temporada, y es normal. Después de todo lo que venimos, con Roma y Liverpool, la gente se está quedando sin paciencia y es normal porque nosotros no le damos nada", concluyó Messi, muy autocrítico.