Gómez fue presentado y se concentró

Después de cerrar su arribo minutos antes de que termine el mercado de pases, el jueves por la noche; ayer por la mañana Luciano Gómez fue presentado como el sexto y último refuerzo de Gimnasia en este periodo de transferencias; para sumarse al grupo de Pablo De Blasis, Lucas Castro, Yonathan Cabral, como así también los uruguayos Rodrigo Saravia y Matías Abaldo. De esta manera, tras un año y medio sin poder incorporar por inhibiciones, estas seis caras nuevas llegaron para intentar cambiar el presente de Gimnasia.

Gómez, quien terminó su préstamo en Independiente el jueves por la llegada de otros laterales derechos, ayer firmó su contrato hasta diciembre del 2024 y llegó en calidad de préstamo sin cargo pero con opción de compra desde Argentinos Juniors. Antes de estampar el vínculo y sacarse la foto de presentación, el lateral derecho conoció a sus nuevos compañeros y cuerpo técnico para tener su primera práctica en Estancia Chica.

Sin embargo, el día del defensor en Abasto no terminó allí: luego del almuerzo se quedó, ya que fue convocado. En consecuencia, pasó la noche en la Casona; y, si bien no está confirmado, tiene muchas chances de estar en el banco de suplentes contra su ex equipo.