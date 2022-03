Gorosito ante un clásico que asoma como determinante

Resulta injusto recaer sobre el trabajo de un cuerpo técnico entero en base a unos pocos resultados adversos, y mucho más aún poner un duelo tan resonante como lo es un clásico, sea el que sea, como parámetro evaluativo. Lo concreto, y rectificado por el mismo Gorosito, es que la campaña de Gimnasia en estas primeras seis fechas de la Copa de la Liga asoma como decepcionante. Pero ¿podría ser el partido frente al rival de toda la vida el punto de partida que el técnico y el plantel están esperando?

Los números son evidentemente negativos. Sobre seis partidos en juego, Gimnasia logró apenas una victoria, dos empates y tres derrotas. Dos de ellas goleado 4 a 0 (Banfield y River), sufriendo 5 penales en contra, y la restante recibió tres goles en contra (3 a 2 frente a Defensa y Justicia) hecho que lo convirtió en el equipo con más goles en contra de su propia valla, panorama impensado luego de las dos primeras presentaciones donde el equipo había logrado mantener el cero y sacar 4 de 6 puntos en disputa.

Pero atrás deberán quedar esos números para hacer un análisis certero en lo que respecta a esta cálida semana de marzo que le depara a Gimnasia. El Lobo y Pipo deberán enfocarse en la resurrección ni más ni menos que frente a Estudiantes. Partido en el que, de lograr el ansiado triunfo, el equipo hará historia y logrará un impulso anímico fundamental de cara a lo que sería la segunda mitad de la competencia. Allí los rivales del Lobo asoman mucho menos complejos de los que enfrentó en estas primeras fechas.

Sobran motivos para creer

Un panorama complejo, un equipo que no se reencuentra con su identidad futbolística y que más allá de los tres penales en contra siempre corrió de atrás de River en el Monumental. Peor no se puede llegar, pero el desafío del clásico pone la mesa servida para lo que sería una resurrección épica, para el equipo y su entrenador.

Para empezar en el Bosque se podrá ver a un Gimnasia renovado, incluso fortalecido. Porque para iniciar regresará “el alma del equipo” tal y como reconoció Gorosito a Brahian Alemán, quien ya cumplió su fecha de suspensión luego de llegar a la quinta amarilla frente a Argentinos.

La defensa, por su parte, ese talón de Aquiles y evidente punto más flojo del equipo albiazul también podría renovarse, ya que si bien no hay confirmación Matías Melluso debutaría en la Copa de la Liga, luego de haber sumado los correspondientes minutos en Reserva. Y Germán Guiffrey, de no mediar inconvenientes, podría estar a disposición. Resta ver si Gorosito decide apostar al central que sí supo darle puntos o seguir confiando en Guillermo Fratta, hoy de los más flojos del fondo. Restará saber a lo largo de la semana si serán estos tres los únicos que luchen por un lugar entre los once. O si finalmente Enrique se mete por Gerometta.

El Lobo vuelve a los trabajos buscando el golpe de efecto

Luego de lo que fue la jornada de ayer libre tras el partido, esta mañana a partir de las 9:30, Gimnasia retomará los entrenamientos en el predio de Estancia Chica con la mira puesta de lleno en lo que será el clásico frente a Estudiantes.

En el inicio de la jornada de trabajo está prevista una extensa charla entre el cuerpo técnico y los jugadores, donde la autocrítica tomará un papel fundamental, para así sí cambiar el chip y trabajar enfocados en lograr un triunfo ante Estudiantes.

Desde el Lobo saben que una victoria significará un bálsamo desde lo anímico, motivo para nada menor es la grata noticia de las recuperaciones de Germán Guiffrey y Matías Melluso, quienes ya estarían a disposición del cuerpo técnico luego de sus sendas lesiones y por supuesto el regreso del capitán y figura Brahian Alemán. Esto llevará a Gorosito a analizar distintos cambios, que no serían los únicos. El entrenador también reconoció que Tomás Muro tuvo una buena presentación en el Monumental por lo que peleará para no salir del primer equipo.

El Bosque, ¿el talismán de Gimnasia?

Pero un hecho que motiva a los jugadores para dar vuelta la página, con lo que sería un partido histórico y a su vez uno de los incentivos es que Gimnasia volverá a ser local.

En lo que va de la Copa de la Liga los MensSana tuvieron el doble de partidos fuera de casa, donde apenas cosecharon un punto, y solo dos en su estadio en los que logró cosechar cuatro de las seis unidades en disputa.

Es por ello, que sin lugar a dudas, Gorosito trabajará en mostrar a un Gimnasia completamente renovado de cara al clásico del próximo domingo. La posibilidad de hacer historia y reencauzar su lucha por la Copa de la Liga se pondrá en juego. Y en el Lobo quieren estar a la altura.