Gorosito confirmó el equipo para enfrentar a Atlético Tucumán

Este jueves, el entrenador de Gimnasia, Néstor Gorosito, habló en conferencia de prensa una vez finalizada la práctica matutina en el predio de Estancia Chica. Allí, el director técnico confirmó el equipo titular que enfrentará a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro.

En ese sentido, en la conferencia Gorosito aseguró que Gimnasia formará con: Rey; Gerometta, Morales, Piris, Melluso; Chavez, Cardozo, Alemán, Sosa; Ramírez y Tarragona.

De esa forma, el entrenador afirmó que: "No sabemos cuánto puede llegar a durar el efecto de la medicación que tomó en la sangre. Por lo que decidimos que Enrique volverá a ser tenido en cuenta a partir de la semana que viene".

De cara al juego, y lo sucedido en la última jornada ante Talleres, señaló: "Lo que tenemos que corregir es eliminar por completo las distracciones, entre otras cosas. En el primer tiempo con Talleres estuvimos muy desordenados", y agregó más tarde: "Te pueden golpear en un partido, lo que se demostró contra Talleres es positivo. Nuestro equipo tiene que mantener las convicciones de que lo estamos haciendo nos va a dar buenos resultados y eso sucede acá en Gimnasia".

Acerca del caso en particular de Melluso y Ramírez, "Pipo" argumentó que: "Melluso no jugaba porque estaba lesionado, es por naturaleza el 3 titular del equipo. A Ramírez lo consideramos y mucho, tenemos trato con él como con los demás, hoy es titular. Si los dirigentes me piden un informe respecto al jugador, se los daré. Esa es mi responsabilidad".