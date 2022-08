Gorosito define el equipo para el viernes

En la mañana de hoy, el Lobo se entrenará en Abasto, donde Néstor Gorosito parará el posible 11 para enfrentar a Godoy Cruz el viernes a las 19 en el Juan Carmelo Zerillo, que se verá relucido y con más capacidad para los hinchas Triperos tras la obra en la popular que da a la calle 60. Teniendo en cuenta que quedan dos entrenamientos, la idea del cuerpo técnico hoy es probar la formación que jugará contra los mendocinos y mañana tener una práctica destinada específicamente a cuestiones técnicas y tácticas pensando en dicho encuentro.

Tras lo que fue la victoria en el Tomás Adolfo Ducó contra Huracán, Gorosito se fue conforme con lo hecho por el equipo en líneas generales y en el caso de que no haya ningún cambio de último momento, va a repetir la misma formación por tercera vez consecutiva. Esto se debe a que después de ganarle a Lanús, tampoco modificó el 11 para ir a Parque Patricios. Sin embargo, lo único que podría cambiar es una pequeña duda en la banda derecha con Manuel Insaurralde por Tomás Muro debido a que el ex San Lorenzo tuvo un buen ingreso y el pibe no tuvo mucha participación el sábado.

Pipo decidirá si sigue confiando en el juvenil, como hizo desde que llegó y es lo más probable que haga, para enfrentar al Bodeguero o si vuelve a jugar Insaurralde, que había sido titular contra Colón pero luego perdió el lugar con Muro. También se decidirá si finalmente Guillermo Fratta está para volver a la lista de convocados o si los concentrados siguen siendo los mismos que en las últimas cuatro fechas.

Rey Hilfer impartirá justicia

La Liga Profesional ayer por la tarde designó a los árbitros para la fecha 12, donde Leandro Rey Hilfer será el que imparta justicia el viernes en el Bosque cuando el Albiazul reciba al Tomba. Hasta el momento ha salido la terna arbitral con los cuatro jueces principales, mientras que hoy se espera que se designen a los miembros del VAR y AVAR, que cada vez tienen más protagonismo en este fútbol argentino.

Lo de Rey se estanca y se suma Boca

Gimnasia se encuentra trabajando en algunas renovaciones respecto a contratos que terminan en diciembre y mientras las charlas con Cristian Tarragona están siendo positivas y desde los números están cerca para que se quede el delantero que en enero estará recuperado, lo de Rodrigo Rey por ahora no está tomando color.

Esto se debe a algunos sondeos del exterior por el arquero y teniendo en cuenta la clara diferencia económica, Rey prefiere concentrase en lo deportivo hasta octubre que termina el año futbolístico y allí analizar las opciones. Mientras Agustín Rossi no renueva en Boca, desde Caminito empiezan a pensar en el golero albiazul como una opción.