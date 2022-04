Guillermo Ortelli se despide del Turismo Carretera

Se acerca una nueva fecha del Turismo Carretera, que traerá consigo una jornada tan emotiva como especial para los amantes del deporte motor. Este fin de semana, en La Pampa, el histórico piloto Guillermo Ortelli correrá su última carrera en la categoría, a bordo del Chevrolet del equipo JP Carrera.

La cuarta fecha del campeonato será en el Autódromo de Toay, provincia de La Pampa, cuando el Rey de Salto se suba por última vez a la pista para afrontar la competencia simbólica que marcará el final del largo y exitoso camino en la categoría reina de nuestro país.

Es por eso que, para prepararse de la mejor forma, Ortelli realizó las prácticas con su vehículo en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata, donde varios fanáticos se acercaron a ovacionarlo al terminar su entrenamiento.

Ortelli comenzó su última prueba sobre un TC pasadas las 13 horas. Dio 10 vueltas y marcó como mejor tiempo 1:26.2, exhibiendo un buen funcionamiento del auto pensando en La Pampa. “El auto me gustó, independientemente del tiempo. Quedó todo bien, me sentí cómodo”, sostuvo el histórico piloto.

A pura emoción y acompañado por una buena cantidad de público en los boxes platenses, Ortelli fue ovacionado por los hinchas apenas finalizó la prueba y se bajó del Chevrolet. “Soy un agradecido por tanto afecto, es el mayor premio que me llevo”, destacó el de Salto.

El vehículo fue reacondicionado para la competencia especial en La Pampa, donde Guille disputará su última carrera en la especialidad; más allá de que en la coronación de 2021, en San Juan, le puso punto final a su extensa y exitosa campaña. Ahora será una despedida, apuntada al público, el mismo que durante años lo acompaño y festejó los diferentes logros alcanzados por el heptacampeón. “Me parece que podré despedirme del público como corresponde y agradecerle por tantos momentos lindos que me hicieron vivir, como también el apoyo cuando las cosas no funcionaban. Soy un agradecido del TC, me ha dado muchísimo y sin dudas que voy a disfrutar mucho del fin de semana”, expresó Ortelli.

La cuarta fecha de la temporada 2022 tendrá lugar desde mañana hasta el domingo, cuando, a partir las 13:15, se dispute la gran final. Cabe destacar que, en la previa al gran evento, se programó una gira por el circuito desde las 11:30 para que Guillermo Ortelli pueda saludar al público desde la camioneta de Toyota.