Gustavo Alfaro: “Con tal de jugar un Mundial, lo juego a las cinco de la mañana”

Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador, brindó una extensa conferencia desde la ciudad de Madrid donde espera a los jugadores convocados para la cita mundialista. Allí hizo hincapié, algo molesto, por la cesión de los futbolistas que juegan en Europa a partir del 14 de noviembre, solo seis días antes del partido inaugural (que fue adelantado sin consulta previa al técnico argentino).

“Me hubiera gustado que prescindan de un jugador, que me hubiesen dado a Piero (Hincapié), a Pervis (Estupiñan) o a Moisés (Caicedo), pero no se pudo y no voy a responsabilizar a los entrenadores porque no están haciendo nada que no contemple el reglamento”, sentenció el exentrenador de Gimnasia y Boca.

En otro tramo de la conferencia, el director técnico argentino se refirió a la situación en la que a Ecuador le adelantaron el primer partido del 21 de noviembre para el 20. Al respecto, afirmó: “Yo no tengo problema porque con tal de jugar un Mundial lo hago a las siete o a las cinco de la mañana, no me importa y lo hago en cualquier parte del mundo. Por eso digo, no quiero ventaja, quiero lo mismo que tienen todos”.

Tras reconocer el gran trabajo de sus jugadores, pero destacando que “no es la mejor generación de futbolistas de Ecuador de la historia”, Alfaro confesó: “Yo hice una selección puertas abiertas, no hubo privaciones y cada uno tuvo su chance”.