Haaland marcó un doblete en la victoria de Noruega por las Eliminatorias Eurocopa

El futbolista del Manchester City, Erling Haaland, convirtió este jueves un doblete para darle la victoria al combinado noruego 4-0 ante Chipre, en la séptima jornada de la Clasificación a la Eurocopa. Los números del Androide en este año siguen siendo descomunales: el número nueve lleva 14 goles en 16 partidos jugados, promediando 0,87 por encuentro disputado.

El ex Borussia Dortmund parece no tener techo. Con los dos goles que marcó este jueves, en la Clasificación a la Euro alcanzó números exorbitantes. En solamente cuatro partidos marcó seis tantos. En junio, le había metido uno a Escocia y también había convertido por duplicado ante Chipre. Meses después, en septiembre, anotó ante Georgia y en esta fecha FIFA ya hizo dos. A pesar de su gran racha goleadora, al combinado nórdico no le alcanza: a falta de tres fechas está tercero (avanzan dos) a dos puntos de España y cinco de Escocia.

En Manchester, no se queda atrás. Ya lleva ocho tantos en ocho presencias en la actual Premier League y a pesar de que no pudo festejar en las otras competencias, tiene una cifra excelente: 8 anotaciones en 12 encuentros. Si bien, en la temporada pasada a nivel de clubes había conseguido estadísticas impactantes (52 goles en 53 partidos), todavía está en carrera para alcanzar el 0,98 promedio con el que había cerrado la campaña anterior.