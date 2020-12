Hockey: la vuelta a la actividad para Universitario

Antes de la pandemia, la U estaba preparándose para su debut en Primera división del Torneo Metropolitano cuando se suspendió la actividad. El jugador Lucio Aparicio Pons habló con el diario Hoy al respecto.

—¿Cómo fue pasar la pandemia? ¿Sentís que unió al grupo?

—En cuanto a la pandemia, no fue fácil.. En cuanto al deporte en sí, fue de lo más complicado. Mi vida cambió radicalmente, uno esta acostumbrado a entrenar 3 o 4 veces por semana, más gimnasio, por eso fue bastante duro. Al principio se tomó como unas vacaciones, pero después se volvió de a poco a entrenar mediante lo virtual.

Estábamos acostumbrados a vernos muy seguido, y pasar a vernos poco repercutió en el grupo. Eso hizo que no estemos tan unidos, es lógica la distancia de algunos jugadores que se fueron alejando. Estuvimos entrenando 15 personas cuando éramos 28 o 30, fue difícil llegar a fin de año.

—¿Cómo fue la vuelta a las canchas?

—Fue difícil, personalmente sentía muchas ganas de volver a jugar, de volver a hacer palo, a tener un uno contra uno. Hubo mucho protocolo de por medio, pero fue un regreso muy esperado. Fue duro desde lo físico, nos costó mucho volver a ponernos a punto. Por suerte a lo último pudimos al menos jugar un amistoso. Hoy estamos lejos del punto máximo desde la preparación.

—En lo personal, ¿volviste con más ganas?

—Desde lo mental ayudo bastante porque entrás a la cancha con más ganas que nunca.Volví con muchísimas ganas, a veces se hace difícil hacer un deporte amateur como el es hockey pero que la pandemia me ayudó a darme cuenta lo mucho que me gusta hacerlo.

—¿Cómo es entrenarse sin un horizonte deportivo?

—Se aprende a no entrenarse por algo en específico sino entrenarse por uno mismo. Me di cuenta que lo único que me despejaba era entrenarme por Zoom. El entrenamiento pasó a ser una satisfacción personal.

—¿Se plantearon objetivos a corto y largo plazo?

—No hubo objetivos a corto plazo, la vuelta pasó más que nada por recuperar todas esas cosas que nos gustaba hacer en el deporte. En cuanto a largo plazo, el objetivo es mantener la categoría.