Hockey: se disputó la décima fecha del Metropolitano

En la jornada de ayer hubo acción para el deporte del palo y la bocha, que salió a disputar la décima fecha del Torneo Metropolitano en todas sus categorías.

En esta ocasión, Santa Bárbara Hockey Club se llevó una sorpresa y fue superado por 3 a 0 en su visita a Arquitectura en el marco del Torneo de Primera A, la máxima división del torneo de damas.

Las dirigidas por Matías Cereceda venían acumulando una buena racha positiva con más de 7 fechas sin conocer la derrota pero al enfrentarse al difícil elenco de Arquitectura en condición de visitante, no le encontró la vuelta para continuar sumando puntos.

El Tricolor no jugó bien y no pudo conectar para poner en aprietos al equipo local, que marchaba en la cuarta ubicación en la previa del partido y se jugaba la proximidad en la tabla con las de Gonnet. Tan es así que, con el triunfo, Arquitectura escaló a la tercera ubicación dejando atrás a San Fernando, mientras que Santa Bárbara continúa como escolta, con 20 unidades pero a 8 puntos de distancia del líder Lomas Athletic.

La próxima semana, Santa volverá a jugar en Gonnet ante su gente, donde recibirá a Banco Provincia en busca de la recuperación.

En el Torneo de la Primera B, el Club San Luis no lo pasó nada bien en condición de local, se vio superado por Ferro y sigue dejando pasar oportunidades de crecer en la tabla de posiciones. En el Torneo de la Primera C2, Universitario no pudo pisar fuerte en condición de local y jugando en Manuel B. Gonnet igualó por 2 a 2 frente a Banco Ciudad. Con goles de Victoria Berger y de Oriana Carnevali, las Panteras sumaron su tercer empate en lo que va de la temporada y no pierden pisada entre los primeros puestos de la tabla. Además, en el mismo campeonato, el elenco B de Santa Bárbara logró imponerse por 3 a 2 frente a Pucará en Gonnet.

En la Primera D3, Estudiantes viajó a enfrentarse ante Italiano y no pudo traerse puntos a la ciudad. Las Pinchas fueron derrotadas por 1 a 0 y sumaron su quinta victoria en una regular campaña donde solo vieron la victoria en tres ocasiones.

Por último, en el Torneo de la Primera E4. Gimnasia consiguió un importante triunfo en condición de local al superar por 3 a 1 a San Cirano. Los goles de las Lobizonas fueron anotados por María Victoria Klena, Martina Dahul y Sasha Miranda Sanabria. Además, el equipo B de Gimnasia que milita en el mismo campeonato cayó por goleada por 5 a 0 en su visita a Hindú Club.

Los caballeros jugarán en la ciudad

En la jornada de hoy Manuel B. Gonnet recibirá a dos encuentros de la Primera A del Torneo Metropolitano de Caballeros. Se trata de Santa Bárbara recibiendo a Gimnasia y Esgrima y Universitario haciendo lo propio frente a San Fernando.

Ambos equipos, representantes de la ciudad de La Plata en la máxima división del hockey metropolitano, buscarán dar el golpe en la fecha para escapar de la zona roja de la tabla de posiciones. Hasta el momento es el Tricolor quien se encuentra en una posición más comprometida, marchando en el anteúltimo lugar con solo 6 unidades.

Un poco más arriba, pero sin mucho margen, Las Panteras se ubican en el décimo puesto con 10 puntos producto de dos victorias y cuatro empates en la temporada.