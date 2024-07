Minutos después del pitazo final de Fernando Echique, en conferencia de Prensa el entrenador de Gimnasia tuvo una fuerte autocrítica y remarcó que no le gustó para nada lo hecho en la derrota contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Marcelo Méndez analizó el encuentro y comentó: "No generamos con la pelota, no tuvimos profundidad ni por dentro ni por fuera. Nos costó muchísimo generar y sin pelota no fuimos lo suficientemente agresivos que necesitan en esta clase de partidos". Además agregó: "Sinceramente hoy se vio la peor faceta desde que estamos nosotros. No fuimos el equipo que solemos ser en ningún momento”.

Siguiendo con el partido de ayer, el uruguayo volvió a remarcar que deberá cambiar la cara el Lobo para lo que viene: "Hoy nos costó, no hay excusa, lo vieron todos, el equipo jugó mal y perdimos bien. Con poco nos superó el rival. Hoy no fuimos agresivos, hay que seguir y corregir para adelante. Creo en estos jugadores, ya lo demostraron antes".

Por último, Méndez volvió a hablar del mercado de pases y dejó en claro que los necesita cuanto antes: "Estamos esperando que llegue un central, un mediocampista y un centro delantero. Ojalá lleguen pronto”.