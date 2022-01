Por Daniel Córdoba

Imaginemos que quien escribe hubiera tenido el tiempo de cinco años continuos para armar todo aquello que hace al futbol de alta competencia y sus caminos. Lo digo porque hoy hay tantos testeos de todo que el margen de error se hace mínimo. Salvo para ignorantes.

En cinco años no puede haber un recoveco mental y espiritual sin conocer de cada jugador que uno dirige en un equipo de fútbol, cualquiera fuere.

No pueden desconocerse carencias técnicas para corregir. No se puede comer al jugador efectista vende humo por sobre el silencioso que juega siempre entre siete y ocho puntos en cada partido que le toca disputar.

En cinco años de trabajo continuo, como los que ya superó Marcelo Gallardo, por ejemplo en River, se debe saber a full quién entiende el juego y quién no.

Lo mismo ocurre con el análisis en la parte física de cada jugador. Eso, ni hablar...

Y así, con mil y una pruebas que te llevan a campeón, podés terminar demostrando el resultado del trabajo realizado después de un tiempo prudencial, ordenado y prolijo, que en menos tiempo que ese es difícil que se pueda lograr.

No sé si siguen estos pasos en el fútbol argentino. Creo que uno por su coherencia, algunos equipos sí y otros no. Y son los más populares del país, no los “grandes” como bautizó un casi exjugador de un club de La Plata.

Son los más populares en todo caso, pero no los más grandes, ya que para cada en hincha en particular, siempre el club más grande será el de sus amores.