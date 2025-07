Forti Leaf sumó otro éxito para el stud “Rey de S.A.O.”

Por GALOPÓN

Ya no sorprende al mundo turf la irrupción triunfal en el medio de los ejemplares del stud “Rey de S.A.O.”, entrenados en el barrio Hipódromo de La Plata por Fabián Villanueva que siguen en una racha más que positiva. Esta vez la encargada de dejar bien en alto los prestigios de esta caballeriza propiedad de Héctor Esmir Ocampo fue la potranca Forti Leaf que en emocionante final le ganó por el hocico, en el último salto, a la favorita Mi Confesión, en la definición más linda de la reunión. De esta manera, se alzó con el tradicional Clásico “Manuel J. Güiraldes” (G III-1.400 mts.) que ocupó el octavo turno de la programación del hipódromo porteño. Forti Leaf vino “balconeando” el desarrollo desde un tercer lugar mientras que adelante Go Clari Go y Mi Confesión le ponían fuego a la disputa de la punta; ya en la recta dominó Mi Confesión y faltando 300 metros se encomendó al disco mientras que por media cancha Forti Leaf venía cortando luz con respecto a la vanguardista, rumbo a la definición. Así cuando en los metros postreros la favorita pedía el disco a gritos, entró tan fuerte la conducida por Juan Cruz Rivarola que en el último salto alcanzó a tapar a su encumbrada rival. De esta forma, la zaina entrenada por Fabián Villanueva y presentada por Gustavo Fabbián con este nuevo éxito profundizó su perfil, de competidora, en lo venidero, de los clásico selectivos de la última generación pista.

Abierto los partidores, Go Clari Go les ganó el pique a Envidiada, a Mi Confesión, a The Great War y a Forti Leaf; de tal forma que al plantearse la carrera, Go Clari Go corría con medio cuerpo de ventaja sobre Mi Confesión, que le fue a poner el cuchillo al cuello a la puntera, mientras que a menos de un largo, corría la platense Forti Leaf, por delante de The Great War.

Disputando la delantera culminaron el recorrido de la elipse y al pisar la recta Mi Confesión dio cuenta de Go Clari Go pareciendo que se escapa adelante, pero enseguida tuvo la presencia amenazante de Forti Leaf que con mucha acción fue en su búsqueda. De los 250 metros al disco la ganadora era una moneda al aire, porque Mi Confesión quemaba sus últimas naves adelante y Forti Leaf venía volando rumbo a la definición, de tal forma que el disco las sorprendió en parecida línea y el photochard cantó hocico, para que toda la alegría viajara a San Antonio Oeste, donde su propietario Esmir Ocampo se encuentra ultimando detalles para la Mega reunión del próximo fin de semana en la pista ubicada en el “Portal de la Patagonia”.

La ganadora vino en 24s.10/100; en 47s.14/100 y en 1m.11s.08/100 hasta completar el registro de 1m.24s.15/100 para los 1.400 metros de pista normal.