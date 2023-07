Independiente le puso fecha a la Asamblea para definir a su nuevo presidente

Independiente confirmó que la Asamblea Extraordinaria que tiene como objetivo definir el nuevo presidente de la institución se realizará el próximo jueves 6 de julio a las 19. Tendrá lugar en el gimnasio Carlos Bottaro ubicado en la sede de avenida Mitre 470. Tras menos de tres meses en el cargo, se pondrá fin al interinato de Néstor Grindetti. Él confirmó que no podrá estar enfocado en el día a día del club, debido a su precandidatura como gobernador de Buenos Aires. Igualmente, hace un mes en una entrevista con TyC Sports, no descartó seguir siendo el presidente si hay una fórmula que le permita compaginar ambas funciones: “Si logramos organizarnos me encantaría seguir siendo presidente de Independiente. No quiero tomar una responsabilidad que no pueda asumir. Estamos hablando con Daniel (Seoane) a ver si tenemos alguna forma de organizarnos porque venimos laburando bien entre todos”.

Podrán asistir a las Asambleas con voz, pero sin voto, los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva, los miembros titulares y suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas y los integrantes de la Junta de Disciplina y Ética. También pueden estar los socios empadronados, aquellos que tengan la cuota al día y tengan al menos tres años de antigüedad. Solo podrán votar los asambleístas, del oficialismo y la oposición.