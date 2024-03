IndyCar: Canapino completó la primera carrera del año en el puesto 18

Agustín Canapino sabe que este año tendrá otras responsabilidades a bordo del Dallara Chevrolet #78 del Juncos Holliger Racing Team. Sin embargo, la temporada es larga y este fin de semana recién se celebró la primera fecha en el circuito callejero de St. Petersburg, en Florida. El piloto argentino finalizó 18º y le ganó la batalla a su compañero de equipo, Romain Grosjean, quien debió abandonar.

Canapino arrancó 20º y, poco a poco, fue avanzando en el clasificador. De hecho, se notaron las mejoras en los ingresos a boxes (no tardaron tanto como sucedió el año pasado) a partir de la experiencia y no hubo errores. Y si bien en las primeras 50 vueltas no se dieron demasiados cambios, la emoción en la cinta asfáltica llegó recién en la segunda mitad de la carrera. El Titán, quien venía 14 y estaba muy cerca de sobrepasar a Callum Illot, su excompañero, cometió un fallo en la vuelta 84, siguió de largo en una curva y perdió terreno.

Por su suerte, justo había espacio abierto en el circuito y pudo retomar en el 19ª posición. Luego, pasó a un rival y vio la bandera de cuadros. El triunfo se lo adjudicó Josef Newgarden (le sacó ocho segundos a Pato O'Ward), el estadounidense de 33 años que dijo estar preparado para pelear por el título en este 2024.

La próxima semana será de descanso para la categoría reina del automovilismo estadounidense. Luego, el 24 de marzo se correrá la segunda fecha en el Club Thermal de California, en las afueras de Palm Springs. El ganador se llevará un millón de dólares.