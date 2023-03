Inglaterra: al Dibu se le escapó el triunfo

En la mañana de ayer se completó la vigesimoséptima fecha de la Premier League, que extendió el liderazgo del Arsenal con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City. Ocurrió luego de que los Gunners golearan 3 a 0 al sorprendente Fulham, que buscaba ganar ante su gente para así quedar en puestos de Conference League.

Los brasileros Gabriel y Martinelli, además de Odergard, marcaron los tantos del único líder que tiene el campeonato inglés, que sueña con volver a conquistar una liga local después de lo que fueron sus años de mayor gloria.

Por su parte, el argentino y considerado mejor arquero del mundo tras la entrega de los premios The Best, Emiliano Martínez, no terminó feliz su jornada dominguera ya que su equipo, Aston Villa, igualó 1 a 1 en su visita al West Ham.

El equipo del Dibu había encontrado la ventaja con un gol de Watkins a los 17 minutos del primer tiempo, pero los locales lograron la igualdad 10 minutos más tarde mediante un penal que el campeón del mundo no logró contener, marcado por el argelino Benrahma.

De este modo, el Aston Villa queda a nueve puntos de distancia del Brighton de Alexis Mac Allister, que hoy es el último equipo inglés en lograr una clasificación a Copas europeas, teniendo el único boleto a la UEFA Conference League.