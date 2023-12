Insfrán cumplió la promesa tras dejar al Lobo en Primera

Fue uno de los héroes en la jornada lluviosa de Rosario. Con su gran actuación, mantuvo hasta el final la ventaja de Gimnasia ante Colón para quedarse en la máxima categoría del fútbol argentino. Nelson Insfrán fue la gran sorpresa de Leonardo Madelón en el armado del equipo, por tratarse de un puesto tan sensible y porque hacía rato el oriundo de Clorinda no saltaba a la cancha con el primer equipo.

El arquero de 28 años se mostró muy conmovido en los festejos pospartido, recordando a su padre y remarcando su esfuerzo y perseverancia para tener la oportunidad de defender el arco tripero. Con la emoción a flor de piel, el nacido en Formosa contó que al lado de arco lo acompañó una estatuilla del Gauchito Gil.

En el inicio de la semana, el arquero compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a su hija y al devoto popular, que fue a visitar en modo de agradecimiento. Además, la imagen fue acompañada con un mensaje: “Gracias gauchito Antonio Gil”. Objetivo y promesa cumplida para el arquero tripero.

El arquero del Lobo hasta el partido desempate del pasado viernes solo había disputado dos juegos en toda la temporada. En diálogo con AM 910, Insfrán comentó: “No pensé que iba a tener la chance pero siempre hay que estar preparado y uno nunca sabe cuándo te va a tocar. No es fácil no jugar durante el año y jugar el último partido”.

El exjugador de Central Córdoba de Santiago del Estero y San Martín de Tucumán sorpresivamente puso en duda su continuidad en Gimnasia. En la charla radial, el formoseño sentenció: “Yo hoy tengo que sentarme a hablar con el club para ver si voy a seguir o no porque el contrato se me vence el 31 de diciembre. Estoy tranquilo porque me deja tranquilo el partido que hice y que sirvió para que el club se quede en Primera”.