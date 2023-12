Rulli habló de una posible vuelta al Pincha

El exarquero de Estudiantes de La Plata, Gerónimo Rulli, que todavía no volvió a tener acción luego de ser operado en su hombro derecho en agosto, habló de varios temas, entre ellos su posible regreso al Pincha, donde se formó y debutó profesionalmente. Además, sorprendió al revelar que elegiría jugar en Boca antes que en River.

“Me encantaría. Es mi ciudad, mi equipo de toda la vida, salí de ahí y tengo muchos amigos. Ahora que juegan en Uno, es un incentivo. Yo creo que todavía no es el momento, todavía me quiero seguir probando en Europa. Más adelante no tengo dudas que voy a volver”, comentó en DSports el jugador del Ajax de Países Bajos, que fue al banco de los suplentes en los últimos encuentros de su club.

En medio del reportaje, Christian Martin, notero y reconocido hincha de River, dijo que lo iba a convencer de ir al Millonario, pero Rulli lo frenó: “No puedo, mi vieja es fanática de Boca, si voy me deshereda. Primero iría a Estudiantes, pero si no, antes de River iría a Boca”.

Rulli reveló que tuvo chances de reemplazar a Emiliano “Dibu” Martínez en la semifinal del Mundial de Catar ante Croacia. “No me gusta decir que era yo. El Dibu tuvo una molestia en la entrada en calor y ahí me dicen que me prepare. No me gusta decir que era el suplente, porque éramos un equipo”, dijo.

Por otra parte, a un año del partido de los cuartos de final ante Holanda y ante la pregunta de Toti Pasman sobre cómo influyó el Topo Gigio de Messi en el Mundial y si se lo recriminaron mucho, sentenció: “Tengo muchos compañeros, seis o siete, que estuvieron en el plantel de Holanda. Hemos hablado mucho, hay mucha joda, está todavía el Qué mirás bobo, es moneda corriente acá. En Holanda les duele un poco todavía ese partido”, contó.