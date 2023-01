Instituto y Sarmiento igualaron sin goles en Córdoba

Instituto de Córdoba, en su regreso a la máxima categoría tras 17 años, y Sarmiento de Junín empataron ayer 0-0, en un discreto partido correspondiente a la primera fecha de la Liga Profesional. A lo largo de los primeros 45 minutos, el conjunto cordobés controló la pelota, con la cual fue vertical en los últimos metros de la cancha. Sin embargo, al momento de pisar el área rival, no fue preciso, por lo que no le generó peligro a Sebastián Meza.

En el complemento, la tónica del encuentro no cambió y ambos conjuntos no llevaron demasiado peligro a las áreas rivales. De esta forma, en un pálido duelo, la Gloria y Sarmiento no se sacaron diferencias en Córdoba.