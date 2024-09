¡Jornada histórica, debuta Colapinto en la Fórmula 1!

Llegó el gran día. Franco Colapinto hace su debut en la Fórmula 1 este domingo por la mañana, desde las 10.00, hora de nuestro país, en el Gran Premio de Monza en Italia. El oriundo de Pilar finalizó en el puesto número 18 arriba de su auto Williams, mientras que Lando Norris, el piloto de McLaren, se quedó con la pole position. Además, Oscar Piastri y George Russell completaron el podio.

La clasificación había arrancado de la mejor manera para Franco Colapinto, quien con un tiempo de 1'21"00 había superado las expectativas en su primera marca contabilizada. En su segunda oportunidad, cuando ya quedaban menos de 5 minutos para finalizar la primera etapa, sufrió un despiste en la curva 7 y se quedó sin la oportunidad de mejorar su tiempo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que es la primera actuación de Colapinto con un auto de Fórmula 1 por fuera de las prácticas libres. En síntesis, es un gran resultado para él haber hecho una buena primera vuelta.

Ya abajo del coche, el joven habló con la prensa y contó que tuvo buenas sensaciones, a pesar de no haber podido completar un segundo giro. “Tenía ganas de hacerlo mejor. Llevo pocas vueltas en un F1. Lástima ese error porque estaba competitivo para estar más adelante. Me falta estar al límite desde el principio. Tenía mucho para mejorar en la segunda vuelta, pero toqué afuera en la (curva) 7 y perdí la vuelta. Creo que rompí un poco el piso. Una lástima. Tenía poca carga después y no pude terminarla”, manifestó.

“El proceso de aprendizaje recién comienza, pero es una lástima el error porque teníamos un buen auto y estaba competitivo para estar más arriba”, completó.

Con respecto al resto de los pilotos, las vueltas que decidieron la parrilla de largada de la carrera de este domingo estuvieron llenas de sorpresas. Max Verstappen y Checo Pérez terminaron en el séptimo y octavo lugar, quedando así detrás de Ferrari, Mercedes y McLaren. Por otro lado, los del equipo naranja hicieron un gran trabajo y dieron todo en la Q3 consiguiendo las dos primeras posiciones para mañana. Por detrás de ellos dos quedaron Russell, los dos pilotos de la escudería local, Leclerc y Sainz, y en sexto lugar Hamilton.