Juana Rojo fue una tromba en el final y le ganó a India Paula

Por GALOPóN

El teatro del turf del barrio Hipódromo, abrió sus puertas para ofrecer un programa de 12 carreras. En cuarto turno se disputó el Premio Fiesta Dorada (1.200 mts.) donde en un emocionante final cargó Juana Rojo para ganarle por largo y medio a India Paula en una muy buena faena del jockey Walter Aguirre que hizo un desarrollo inteligente y tras soltar bien vino cerca del fuego sin chamuscarse, para avanzar en la recta, pasando de largo.

El cotejo era para potrancas de dos años perdedoras, y al faltar a la cita Inside Dancer y Le Chat Mimous fueron nueve las animadoras de la prueba. Las pizarras marcaron el favoritismo de Ventaja Clara ($2.10) sobre las chances de India Paula ($2.90) y de la yunta Hit Melody y Re Locasa ($3.70). Trasladado el pleito a la pista, a las más jugadas las sorprendió Juana Rojo, conducida con “manos de seda” por el jockey Walter Aguirre. Así, la pupila del entrenador Jorge Arana salió de perdedora en su segundo intento, empleando 1m.12s.74/100 para los 1.200 metros.

Ordenada la suelta, largaron bien Juana Rojo, India Paula y Fantástica Gloria por delante de Biancu Beach, Hit Melody, Her Force, Re Terrible y Ventaja Clara; al formalizarse la carrera Fantástica Gloria hacía punta con pequeña ventaja sobre Juana Rojo, corriendo muy cerca Re Terrible, Hit Melody y Her Force, quedando luego Ventaja Clara e India Paula.

Completaron la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, Hit Melody y Re Terrible pugnaban por la punta con un cuerpo de luz sobre Juana Rojo y Fantástica Gloria, que precedían a Her Force, India Paula y la favorita.

En la curva, Hit Melody mantenía poco margen sobre Re Terrible, ya encimadas por Juana Rojo y Fantástica Gloria, corriendo a un largo India Paula y Ventaja Clara. Al pisar la recta Hit Melody intentó la disparada pero bien pronto salió a buscarla Re Terrible, con Juana Rojo intentando meterse entre las dos, quedando después Ventaja Clara e India Paula. Faltando 200 metros la debutante dominó la carrera, en tanto Juan Rojo sacaba a media cancha y para cargar como una tromba de tal forma que enseguida y sin lucha pasó a ganar para sacar ventajas que al momento de cruzar el disco fue de largo y medio sobre India Paula que avanzó para quedarse con la segunda chapa adelantándose por media cabeza a Re Terrible, que hizo un gran debut.

La ganadora se movió en 23s.88/100 los primeros 400 metros y 47s.20/100 para los 800 metros.

Ojo Alarmado avanzó en la recta y ganó la inicial

La jornada turfística de ayer la abrió el Premio “Sound Music” (1.600 mts.) donde en un intenso final Ojo Alarmado le ganó por medio cuerpo a Across The Court en una buena conducción del jockey Roque González que vino cerca del fuego para avanzar de firme en la recta y quebrar a su rival.

El cotejo era para todo caballo de cinco y seis años perdedores, faltando a la cita Tein Kiss, reduciendo a nueve los animadores de la prueba. Las pizarras marcaron el favoritismo de Across The Court ($2.25) sobre las chances de Ponde Man ($3.55) y de Charito Azuleña ($3.80). Trasladado el pleito a la pista, el éxito fue para Ojo Alarmado, conducido atinadamente por el jockey Roque González. Así, este ejemplar nacido y criado en el Haras “Buen Ojo” que Seba Rivera Moirano tiene en La Pampa salió de perdedor, empleando 1m.41s.04/100 para los 1.600 metros.

Ordenada la suelta, largaron bien El Chasqui, Snipjinsky, Across The Court y Ojo Alarmado; al formalizarse la lucha los nombrados seguían pugnando por la vanguardia quedando cerca Charito Azuleña y Ponde Man. Durante todo el opuesto Across The Court, Charito Zuleña y Ojo Alarmado siguieron la lucha adelante, con el resto en un segundo plano.

El pleito se trasladó al codo de la calle 41 y al pisar la recta el favorito intentó la disparada pero bien pronto fue a buscarlo Ojo Alarmado dándole caza, en lucha, faltando 200 metros. A partir de allí comenzó a inclinar la balanza a su favor para finalmente cruzar el disco con medio cuerpo de luz sobre su rival, mientras que tercero en larga atropellada quedó a igual diferencia Ponde Man. En el pesaje todo era alegría para los allegados del stud “El Chaco” entre ellos su propietario Cristian Gorosito y el entrenador Atilio Sambuceti.

El ganador corrió en 25s.82/100 los primeros 400 metros; 50s.42/100 para los 800 mts. y 1m.15s.33/100 para los 1.200 mts.