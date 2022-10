Jugaron el roto con el descosido...

Por Daniel “Profe” Córdoba

En 57 y 1 jugaban el roto con el descosido. Solo por la gente lo lamento. Estudiantes va de ser humillado a volver a ser humillado. Defensa y Justicia, luego Atlético Tucumán y ahora un Colón sin conducción dirigencial. Demasiado. Ni cuando me vendieron todo y armaba el equipo con lo que podía y como podía me pasó algo así…

Venía diciendo cuando todo era euforia que por momentos Estudiantes no jugaba a nada, y que solo abría los partidos de pelota parada. El presente deportivo es de caos. Es el momento que respondan los que armaron y sostuvieron esta debacle.

Si me preguntan si son los jugadores, el cuerpo técnico, o los directivos… A todo les respondo: ¡sí!

Ahora hasta se le complica entrar en alguna Copa internacional. Y sostengo, no por defender a nadie, pero los que se ponen la camiseta son los jugadores. Qué le importa al hincha si están los jugadores peleados entre ellos, si no bancan más al director técnico con su gente, si la dirigencia no les gusta. Hay ejemplos en el fútbol mundial que estando todos peleados han dejado la vida por los colores que vestían.

En los de 55 y 1 no hay líderes dentro de la cancha

Una cosa en endiosar a los exjugadores por todo lo que hicieron y le dieron al club. Esa gloria es eterna y nadie se las quita. Otra cosa es manejar el día a día y el presente del club que hace un tiempo se olvidó de ganar y pelear campeonatos.