Julián Camino, de su pálpito para Catar a su relación con Messi: “Sigue siendo el número uno”

A menos de un mes para el Mundial de Catar 2022, Julián Camino, ex ayudante de campo de Alejandro Sabella en la Selección Argentina entre 2011 y 2014, dialogó mano a mano con diario Hoy y palpitó lo que será la cita mundialista en noviembre. Además, habló sobre su relación con Lionel Messi y dijo: “Lo veo muy bien. Me hace acordar al momento en el que estaba con nosotros en 2014”.

—¿Las expectativas para Catar 2022?

—Es lindo, la verdad es que me genera nostalgia haber representado al país. Este Mundial, como todos, va a ser difícil. Todos se preparan de la misma manera, aunque yo le tengo confianza a este equipo.

—¿El momento de Messi con la Selección?

—Lo veo muy bien, me hace acordar mucho a aquel momento cuando estaba con nosotros en 2014. Lo vemos cómodo, bien y sigue siendo el número 1. Ojalá pueda disfrutar el Mundial y que nosotros disfrutemos de él.

—¿A quién ves como candidato para quedarse con la Copa del Mundo?

—Yo creo que Francia es una selección muy fuerte. Encima ahora esta Karim Benzema, que en el Mundial pasado no lo tuvieron y salieron campeones igual. Está Dembelé, Mbappé, Griezmann, todos jugadores que marcan la diferencia.

—¿Hay diferencia entre los europeos y los sudamericanos?

—Nosotros siempre fuimos diferentes. Somos más de encarar con la pelota, tenemos jugadores distintos como Messi, De Paul, Di María, entre otros. Pero es cierto que vos ves a algunas selecciones europeas y mueven la pelota rápido, da gusto verlas.

—¿Hasta dónde imaginas que puede llegar la Selección Argentina?

—Argentina siempre es candidata. En los mundiales siempre que nombras cuatro selecciones, Argentina está junto a Brasil, Francia y Alemania.

—¿Dónde vas a ver la Copa del Mundo?

—Me voy a quedar acá en el país y lo voy a ver por televisión. Igualmente voy a estar en contacto permanente con el Profe Luis Martín (preparador físico del equipo de Scaloni) y todos los muchachos que vayan.

—¿Seguís en contacto con alguno de los jugadores del plantel?

—Siempre cuando vienen a jugar ­Eliminatorias Sudamericanas nos vemos y charlamos. Ahora no tanto porque no me gusta molestarlos, mucho menos en la previa a un Mundial.

—¿Tu relación con Lionel Messi?

—Tuve primero la suerte de jugar con Diego Maradona y después de haber estado en un cuerpo técnico increíble y dirigir a Lionel Messi, sin dudas los dos mejores jugadores de la historia del fútbol.

—¿El posible cruce de Argentina en octavos de final?

—Hay que tener cuidado porque si la Selección pasa la fase de grupos, le puede tocar Francia o Dinamarca. Y los daneses son un equipo durísimo. En el Mundial no hay rivales fáciles, todos se preparan de la mejor manera y cualquiera te puede complicar.

—El armado de la lista y... ¿la falta de un nueve de área?

—Hay que esperar hasta último momento. Cuando llegue el día de presentar la nómina de jugadores el entrenador verá quién está a disposición y después lo demás va en el gusto de cada técnico. A nosotros nos cuestionaban dos o tres jugadores, como Marcos Rojo y Sergio Romero, y después fueron los dos mejores jugadores de Argentina en el Mundial.