“La actitud de este equipo se ve siempre reflejada en la cancha”

Un jugador emblemático de este Gimnasia protagonista sin lugar a dudas es Agustín Cardozo. El volante central llegó en silencio, dispuesto a pelear por un lugar en el equipo y ser una alternativa más para Gorosito. No solo que lo encontró, sino que supo convertirse en el corazón de los Albiazules en la mitad de la cancha.

En un mano a mano con diario Hoy, Pitín habló de su presente, del buen momento de Gimnasia, repasó los objetivos y a su vez mostró un poco más una faceta personal, poco conocida dentro del campo de juego.

—¿Cuáles son las sensaciones el día después del triunfo? Más tomando en cuenta que fuiste una de las figuras

—Las sensaciones son de mucha alegría. Tenemos una gran felicidad por volver al triunfo después de tres partidos, seguimos en el lote de arriba, en zona de Copas y eso como grupo nos pone muy contentos.

—Es un torneo muy parejo y a su vez largo. ¿Para qué considerás que está Gimnasia? ¿Cuáles son los objetivos del equipo?

—Sabemos que el torneo es muy parejo, somos muchos peleando arriba. Creo que el equipo está para seguir afianzándose, para seguir

peleando hasta el final paso a paso. Nuestra meta es entrar a una Copa, seguir sumando y llegar lo más lejos posible en la Copa Argentina.

—¿Cuál es la clave de este Gimnasia?

—Creo que la clave del equipo es la entrega. Las ganas, la actitud, cómo corren todos. Es cierto que hay veces que jugamos bien y otras que no. Pero creo que la actitud de este equipo se ve reflejada siempre en la cancha.

—Llegaste a Gimnasia con la confianza de Pipo Gorosito. ¿Qué lugar ocupa hoy el técnico en tu carrera profesional?

—La verdad es que soy un agradecido a Pipo por confiar en mí. No era un jugador tan conocido y vine a un club importante como Gimnasia a luchar por un desafío. Él confió en mí y yo trato de devolverle la confianza que depositó en mí dentro de la cancha.

—Uno al ver las redes sociales se encuentra con muchas muestras de afecto de los hinchas hacia vos. ¿Qué sentís al ver el amor del Triperío por vos?

—Me genera mucha satisfacción. Desde que llegué que siento el apoyo y el cariño del hincha del Lobo, tanto para mí, como para mis compañeros. Después del partido del domingo me llovieron mensajes, juro que me da vergüenza. Quiero agradecerle a la gente por el apoyo, por seguir estando ahí en las buenas, pero mucho más en las malas.

—En todos los partidos se puede ver a tu familia en la platea, sufriendo y disfrutando a la par tuya y de los hinchas. ¿Qué lugar ocupan en tu vida?

—Mi familia ocupa mucho, es lo más importante que tengo en mi vida. Me apoyan desde muy chico, mis viejos, mis hermanos, mis amigos más cercanos incluso. Siempre me acompañaron en todos lados, juegue o no. Por eso soy un agradecido y busco disfrutar este momento en Gimnasia con ellos, lo hace todo mucho más especial.

El Lobo ya piensa en Parque Patricios

Esta mañana, desde las 9:30, Gimnasia retomará los entrenamientos luego de lo que fue el lunes libre y la victoria del domingo ante Lanús por 1 a 0 en el Bosque.

Los dirigidos por Néstor Gorosito serán citados a la mañana en el predio de Estancia Chica, para ya comenzar a realizar los entrenamientos semanales de cara al encuentro del próximo sábado frente Huracán, donde se medirán con un rival directo por los puestos altos de la tabla de posiciones de la Liga Profesional.

La idea del técnico es que los futbolistas que sumaron minutos en la victoria frente al Granate realicen ejercicios físicos y regenerativos, mientras que para el resto habrá un bloque de fútbol táctico bajo la atenta mirada del entrenador albiazul.

En este sentido, vale destacar que Leonardo Morales terminó el partido del domingo con una molestia muscular, motivo por el que seguramente sea evaluado por el cuerpo médico y de ser necesario se realizará los pertinentes estudios para descartar una lesión. Por lo pronto, el defensor llegaría sin problemas al compromiso del sábado en Parque Patricios.