La casi invicta Laima vuelve al Bosque para seguir la serie

Por GALOPÓN

Vuelve a abrir sus puertas, tras superar el parate de principios de año, el teatro del turf del barrio Hipódromo para ofrecer una velada de 12 actos a desarrollarse entre las 14.30 y las 20. Toda la atención de la reunión está centrada en la definición del tradicional ­Clásico Lucio Taborda (G. III-1.400 mts.). Ubicado en el noveno turno de programación, convoca a ocho reconocidas mediofondistas de 3 años y más edad, a peso por edad, que bregarán por los $2.202.250 de recompensa a la que resulte victoriosa.

Algunas de las anotadas ya se vieron las caras y les tocó morder el polvo de la derrota contra Laima, que hoy les da revancha. La pupila del “Bebe” Frenkel Santillán es candidata indiscutible, solo deberá cuidarse de que Lacanian Ink, de terrible velocidad de “abajo”, no tome vuelo porque puede seguir viaje hasta el disco. Otras rivales de cuidado son Doña Magma y Ambar Rose. Y como dice la biblia burrera: “Las carreras, para ganarlas, hay que correrlas”, así que se viene un carrerón. Hagan juego, señores.

1° Carrera HORA: 14:30 - PREMIO: MY HONESTY (2003) - Distancia 1.600 metros

0L 0L 7L 1 ELEGANTE HALO a 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

9L 0L 0L 8L 2 RE FINO z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

6L 7L 0L 9L 3 GOLDEN CANDOMBE z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

8L 4L 3L 4L 4 FANTASTICO LOIR z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

0L 0L 0L 0L 5 TORMENTOSO WACK z 4 57 GARCIA TIAGO-4

0L 0L 0L 0L 5a ZAFIRO HALO z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

6L 2L 2L 7L 6 HIERONYMUS z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

2L 9S 7 NO TAN SOBRIO z 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

5L 6L 5L 0L 8 VIN GRIS zd 4 57 SAN MARTIN SERGIO A.

0L 0L 0L 0L 9 FLOR SI z 4 57 CACERES LUIS A.

0L 5L 0L 0L 10 ENCRISPADO z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

5L 9L 6L 0L 11 MORMONT z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

7L 0L 4L 0L 12 IDOLO MARTY z 4 57 XX

2° Carrera HORA: 15:00 - PREMIO: TANA STORM (2011) - Distancia 1.400 metros

4P 5P 9P 8P 1 AZAFRANADA z 8 57 PAREDES LUCIANO A.-3

2L 3L 3L 5L 2 HERCILIA z 6 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

6L 4L 7L 9L 3 CRIS GAUCHA z 6 57 SINIANI EMILIANO F.

3L 0L 8L 0L 4 IRISH CREAM BAILEY z 6 57 ROMAN JULIAN A.-3

7L 2L 9L 8L 5 EQUAL SOUL a 6 57 CACERES LUIS A.

6L 6L 0S 1L 6 BELLA CENTOLLA JET z 6 57 BALMACEDA LAUTARO E.

4L 7L 8L 7P 7 LADY CATERINA zn 6 57 CHAVES URBANO J.-2

2L 2L 3L 1L 8 LA MARILO z 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3° Carrera HORA: 15:30 - PREMIO: TíA GALLARDA (2012) - Distancia 1.000 metros

4S 7P 6P 6P 1 BEAUTY AND THE BEAST z 7 57 SEDIARI GABRIEL A.

6L 4L 9L 0L 2 MICHELU t 7 57 ARIAS OCTAVIO F.

6L 5P 6L 9L 3 HAPPY CHUCK z 7 57 FERNANDEZ LUIS M.

4L 4P 9P 3P 4 NOMENCLADORA (H) a 6 55 ROMAGNOLI CESAR A.-4

6L 6L 7L 8L 5 TORNADO SPRING a 6 57 ZAPATA IVAN M.

7P 3P 7S 2L 6 LOOK MY WAY z 6 57 PERALTA JORGE L.

4L 7S 9L 6L 7 COCO FREUD z 7 57 ROMAN JULIAN A.-3

3L 2L 4L 6L 8 SEÑOR PELETERO z 7 57 MARTINEZ ELIAS D.

3S 0S 2R 0P 9 PASO DE TODO z 7 57 GIORGIS ABEL L. J.

4° Carrera HORA: 16:00- PREMIO: DANCER SUSSY (2007) - Distancia 1.000 metros

a0L 9L 8S 5L 1 ADONIS RAP z 5 57 PERALTA JORGE L.

4L 6L 2L 2L 1a FAST KEY RAP z 5 57 PORTILLO OVELAR ARNALDO-4

0P 0P 0S 0P 2 PAYASERO z 5 57 CAPRA PABLO A.-4

0S 9L 4L 6P 3 DECIME GUACHIN z 5 57 CAVALLARO JORGE E.

Debuta 4 CHETO LADINO z 5 57 BALMACEDA LAUTARO E.

0L 4L 7L 3L 5 SEATTLE HOPE zd 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3L 8L 7L 5L 6 DONT HALLOWEEN z 6 55 ALEGRE PABLO I.-4

7P 6P 0S 0S 7 MORE THAN MAGIC z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

0P 0L 8 STORMY LOLO a 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

7L 0L 9 CRAZY CRAIN a 5 57 MENENDEZ CRISTIAN D.

0L 4L 5L 10 AS DE MESTRE zc 5 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

7S 7L 4L 3L 11 LUCA BRASSI t 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

5L 5L 8L 12 FUYI SHOCK a 5 57 ARIAS DANIEL E.

5° Carrera HORA: 16:30 - PREMIO: ITALIAN HOLT (2014) - Distancia 1.100 metros

8P 9L 9L 8L 1 AEIOU zc 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

9L 1L 5L 6L 2 TURBO MAN z 5 57 BALMACEDA LAUTARO E.

5S 5L 0L 7L 3 HELLUVA WIN z 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

8L 8L 8L 0L 4 ANIMATE LU z 5 57 FERREYRA MATIAS N.

2L 5P 5L 1L 5 LAND HOPPER z 5 57 MENENDEZ CRISTIAN D.

5P 7P 1L 7L 6 SOBRAN LOS MOTIVOS z 5 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

4d 9d 8d 4d 7 BLESSED DREAM t 6 55 DELLI QUADRI MATIAS H.

5L 4L 4L 8L 8 AGUADOR DE SEVILLA z 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

4L 1L 6L 5L 9 QUE AMBICIOSO a 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

3L 2L 3L 1L 10 MANUEL ROB z 5 57 SAEZ GASTON G.

6° Carrera HORA: 17:00 - PREMIO: GRAND SPLENDID (2013) - Distancia 1.200 metros

3L 1L 6L 4L 1 ANDROID a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

2L 7L 1L 6L 2 RECIT YACARE z 3 56 ZAPATA IVAN M.

3L 1L 5L 5L 3 COCOON SCAT z 3 56 PINTOS JUAN I.-4

2L 1L 7L 8L 4 REO Y AMIGO z 3 56 LENCINAS DARIO E.-2

0L 1L 5L 5 NEVADISIMO z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

4L 1L 2L 3L 6 ATOM z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

3L 7P 1L 2L 7 TAU KEY z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

7° Carrera HORA: 17:30 - PREMIO: VERY ENTHUSIASTIC (2016-2018) - Distancia 1.300 metros

4L 1L 1 ARCADIA WELLS z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

7L 6S 2L 3L 2 TOTAL TRIOMPHE a 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

3L 7L 6L 8L 3 INSIDE DANCER t 3 56 VILLAGRA RAUL E.

6L 1L 4 HIGHFEVER BOMB z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

2L 1L 5L 5 LA COMPLACIDA a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

2L 3L 2L 1L 6 TARDE SOLEADA z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

3L 3L 5L 7P 7 ICONA POP z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

3P 6P 3L 0L 8 CAUSA COMUN z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

8L 0L 6L 8L 9 MEET RAFAELA z 3 56 MENDEZ KEVIN E.-4

1P 6P 5L 9L 10 MANOS ADORADAS a 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.

8° Carrera HORA: 18:00 - PREMIO: PARIS QUEEN (2010) - Distancia 1.000 metros

Debuta 1 ADORADO RIM z 2 55 CABRERA ANIBAL J.

6L 6L 2 TORREON DEL MONJE z 2 55 VILLAGRA JUAN C.

Debuta 3 CURIOSO AZTECA a 2 55 MARTINEZ ELIAS D.

3L 5L 4 BEARNES a 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 5 TORSIE'S HIT z 2 55 ORTEGA PAVON EDUARDO

5L 9L 6 FIRST SANTI z 2 55 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 7 PRIPIOCA MIO z 2 55 LOPEZ MARIANO J.

5S 8 VIKINGO REAL zd 2 55 XX

2L 3L 9 COPADO SAHENGE z 2 55 BASCUÑAN RODRIGO D.

Debuta 10 BAILEMOS MASK a 2 55 ARIAS DANIEL E.

Debuta 10a PORTEÑO Y BAILARIN z 2 55 PERALTA JORGE L.

3L 0L 11 MR HULK a 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

7L 0P 12 LE QUOTIDIEN z 2 55 GONZALEZ ROQUE L.

9° Carrera HORA: 18:30 - CLáSICO LUCIO TABORDA (G3) - Distancia 1.400 metros

9L 2L 2L 6L 1 A LA GLORIA z 4 60 AGUIRRE FACUNDO S.

2L 2L 2L 3L 2 LACANIAN INK z 3 55 SAEZ GASTON G.

3L 2P 1P 7P 3 COOL BERRY z 6 60 ORTEGA PAVON EDUARDO

5S 5L 3P 6P 4 LADY PIRATA z 3 55 PERALTA JORGE L.

1S 2S 1S 4S 5 DOÑA MAGMA a 3 55 ENRIQUE BRIAN R.

3L 1L 1L 4L 6 AMBAR ROSE z 5 60 VILLAGRA JUAN C.

1L 8P 2L 1L 7 UNA PASIONAL a 3 55 BANEGAS KEVIN

1P 6P 1P 1L 8 LAIMA a 3 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

10° Carrera HORA: 19:00 - PREMIO: PLATINUM SALE (2008) - Distancia 1.200 metros

3L 7L 0L 0L 1 AFTER DUBAI z 4 57 CAVALLARO JORGE E.

6L 5L 8L 6L 2 QUIET DE PASMAN z 4 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

0L 0L 8L 0L 3 FLYINS RABID zd 4 57 GUIDA JOAQUIN-4

8S 0S 6L 4 BATTY MAYOR z 4 57 XX

3L 6L 5L 5L 5 REE TOP a 4 57 XX

5L 8L 7L 7L 6 HONOR FIGURADA z 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

9S 6L 9P 0P 7 PEQUEÑA VICTORIA t 4 57 XX

8L 8L 6L 9L 8 VENTOLINA SCAT z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

8L 9L 0L 0L 9 CRIOLLA SOY z 4 57 ROMAN JULIAN A.-3

7L 4L 8L 10 AMADA INES z 4 57 ARIAS DANIEL E.

7L 5L 4L 6L 11 MALE SABE z 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

4L 3L 3L 1P 12 LA DIBBA a 4 57 CARRIZO PABLO D.

11° Carrera HORA: 19:30 - PREMIO: CUEQUITA GLORY (2013) - Distancia 1.200 metros

1P 9P 0L 2L 1 AKILINA a 5 57 GOMEZ DARIO R.

8L 2L 0L 8L 2 MY DANCE z 5 57 LOPEZ MARIANO J.

6L 4L 3L 4L 3 FLOR DE VISTA zc 5 57 SAEZ GASTON G.

2L 1L 4L 7L 4 BLOOD DANCE z 5 57 XX

6P 3L 7L 6L 5 SUPER TOLUCA z 5 57 ALEGRE PABLO I.-4

2L 1L 7L 5L 6 GIRL KEY zc 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

3L 6L 5L 9L 7 MAS RESPETADA t 5 57 VILLAGRA RAUL E.

2L 6L 3L 4L 8 DE OREJITAS UP z 5 57 LENCINAS DARIO E.-2

8L 2L 0L 5L 8a GLOBAL MEMORIES a 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5L 5L 6P 4L 9 ASAHINA z 5 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

6L 5L 0L 9L 10 LUMINOSA HERO a 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

1L 4L 2L 3L 11 GRAND SARA JET z 5 57 BALMACEDA LAUTARO E.

12° Carrera HORA: 20:00 - PREMIO: PLATINUM SALE (2008) (2º TURNO) - Distancia 1.200 metros

3L 6L 5L 8L 1 ADORADA FURIA z 4 57 ZAPATA IVAN M.

3P 0P 8P 0L 2 QUE ESPADAÑA a 4 57 ALEGRE PABLO I.-4

7L 6L 2L 3L 3 ESTRELLA TALENTOSA a 4 57 GARCIA WALTER L.-4

0L 0L 8L 0L 4 BABY CHARITA z 4 57 ALBORNOZ MARCOS N.-4

7L 0L 8L 5 QUIET TOPADA z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

5L 4L 8L 6L 6 GANADORA EVA a 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

0P 6L 5L 3P 7 LAND OF PLENTY z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

0L 8 VICTORY SERENA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

3L 4L 4P 4L 9 BEAUTY LITTLE STAR z 4 57 GUIDA JOAQUIN-4

4L 9L 0L 0L 10 ANA PAMPA t 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4

0L 7L 0L 7L 11 KATSU z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

7L 6L 0L 0L 12 GENOA VELVET z 4 57 ROMAN JULIAN A.-3

CANDIDATOS DE HOY

1ra.) 7 – 4– 6

2da.) 2 – 7 – 6

3ra.) 6 – 4 – 5

4ta.) ( 1 – 1 A ) – 11 - 5

5ta.) 2 – 8 – 9

6ta.) 7 – 6 - 3

7ma.) 2 – 1 – 4

8va.) 9 – (10 – 10 A) - 4

9na.) 8 – 2 - 6

10a.) 10 – 5 - 11

11a.) 3 – 1 – 11

12a.) 9 – 3 – 7 - 8