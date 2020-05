La chicana de Benedetto a River

En diálogo con Fox Sports, Darío Benedetto lanzó una fuerte chicana para River luego de la final de la Copa Libertadores en Madrid.

“Boca nunca murió en Madrid porque fue el único grande que no descendió. Boca no va a morir nunca porque es lo más grande que hay. Fue un golpe duro y no nos mató eso. Pudimos jugar esa final, no se pudo dar, se perdió”, afirmó.

Luego, el Pipa reconoció que le gustaría volver a Boca en un futuro: “Tengo que ser realista y no mentirle a nadie. En algún momento quiero volver, hoy por hoy tengo un sueño que es jugar la Champions. Es algo que me vuelve loco el hecho de pensar que tengo la chance de volver a Boca. Ojalá que se pueda dar. De parte mía siempre voy a querer volver en algún momento a Boca”, comentó.