La Covid-19 sigue complicando a Gimnasia

El coronavirus no le da respiro a Gimnasia, que en nueve días ha tenido 15 jugadores que dieron positivo, sumado al coordinador de juveniles, Gabriel Perrone. El sábado 27 de marzo Nelson Insfrán fue diagnosticado y a partir de allí fueron cayendo varios futbolistas, en una red de contagios que hasta el momento no terminó y no se sabe cuándo puede llegar a finalizar. El principal problema en el Lobo fue que los jugadores que terminaron afectados, a pesar de ser contacto estrecho de los primeros positivos, siguieron entrenando junto al plantel hasta el día que tuvieron síntomas. De esta forma, se fueron sumando bajas de a poco, ya que el virus tarda cierta cantidad de días en incubarse.



Por eso mismo, habrá que ver qué camino elige tomar Gimnasia, ya que ahora se suma un gran problema, debido a que Marcelo Weigandt y Germán Guiffrey jugaron con el virus en su cuerpo, y es muy posible que se hayan contagiado otros jugadores de Primera como juveniles de Reserva que subieron para este partido. También hay preocupación en Lanús y ya desde el Sur del Gran Buenos Aires están atentos a los próximos días por posibles contagios luego del encuentro del sábado en el Bosque.



A esto se le suma que el Granate estará jugando mañana por la noche contra Patronato por la Copa Argentina y el equipo de Paraná es el próximo rival del Lobo el domingo que viene a las 14 en el estadio Presbítero Grella.



En los próximos días, si los resultados de los hisopados dan negativo, se podrían sumar Nelson Insfrán, Leonardo Morales, Bruno Palazzo, Antonio Napolitano y Rodrigo Rey, mientras que durante el fin de semana puede ser el turno para Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Rodrigo Gallo, Víctor Ayala y Harrinson Mancilla. El día de la vuelta de cada jugador dependerá de los síntomas que han tenido, cómo han llevado la enfermedad y si el hisopado les da negativo. De lo contrario volverían en una semana pensando en el clásico.



Por esa razón, hoy será un día importante para Leandro Martini y Mariano Messera, porque no solo estarán de nuevo pendientes con todo lo que suceda respecto a unos posibles nuevos contagios, sino también para analizar qué decisión tomarán para intentar frenar lo antes posible esta red de contagios, la cual se puede extender a otras divisiones, empleados o áreas del club.

Desde AFA no piensan en una postergación

A pesar de las 15 bajas en el plantel de Gimnasia hasta el momento y con la posibilidad de que ese número aumente en los próximos días, AFA y Liga Profesional mantienen la postura, como ocurrió con Sarmiento de Junín (cuando tuvo 20 casos semanas atrás), y no piensan aceptar una postergación del partido contra Patronato.



Esto sucede porque desde la casa madre del fútbol y la organización del torneo creen que a todos los equipos les puede pasar y que cada club cuenta con un plantel amplio o divisiones juveniles para sobrepasar el momento, además de que han sido solamente dos casos donde los clubes tuvieron un brote de coronavirus.



A pesar de esto, a comparación de lo que sucedió con el Kiwi, el caso del Lobo es diferente ya que no solo se está a la espera de lo que pueda pasar en Lanús, sino que Darío Herrera, quien dirigió el partido contra Huracán hace una semana, ayer dio positivo mientras que el DT del Globo también dio positivo durante el fin de semana. Ahora se va expandiendo el virus en otros planteles y equipos, por lo que la situación en el fútbol argentino en general podría empeorar.



Con este panorama, desde el cuerpo técnico, a partir de hoy a la mañana, cuando vuelvan a los entrenamientos, se comenzará a pensar en Patronato con los jugadores que terminen teniendo a disposición para el domingo.