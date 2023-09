La derrota albiazul bajo la lupa del Profesor Córdoba

Por Daniel “Profe” Córdoba

De esos partidos muy importantes. El Lobo visitaba al Globo en Parque Patricios. El local desesperado por aunque sea una semana salir de la zona de descenso. Venía de caer jugando mal contra Independiente. El conjunto platense llegaba entonado por una muy buena victoria en el Bosque.

Los 15 minutos iniciales fueron para el local que se arrimó a Durso dos situaciones de peligro. El público presente empezó a perder la paciencia y a presionar a su equipo. Ante esta situación, el Triperaje aprovechó Y tuvo por un desborde por derecha de Abaldo una inmejorable situación que desperdició Benja Domínguez y también una mala salida del arquero local le regaló un ataque mal manejado por Ramírez. Todo se transformó en rústico y parejo. Hasta que, como suele suceder en equipos que pelean abajo, una total imprudencia de un player de Huracán dejó a su equipo con un hombre menos. La pregunta del millón en el entretiempo era si Gimnasia iba a poder capitalizar ese hombre de más.

El Lobo empezó el segundo tiempo con una intensidad que se preveía. Hasta tuvo el primero en un muy buen centro de pelota parada. Pero Huracán empezó a igualar el juego pese a tener un jugador de menos. Tras un córner para el local, cabecearon al primer palo y luego de una gran reacción de Durso, apareció Fabio Pereyra para poner en ventaja al local. A Gimnasia le costó cada vez más llegar al arco del conjunto de Parque Patricios.

Matías Cóccaro se erró un gol solo y con el arquero tripero vencido. Si lo hacía, era para cerrar el estadio. Al errarlo, hizo que el público y los televidentes (menos los albiazules) se agarren la cabeza.

Aunque parezca increíble, sucede más de lo que la gente piensa. Por tener un jugador de campo de menos, Huracán presionó y se apropió del balón más que Gimnasia. A fuerza de tiros libres y córners, como dije anteriormente, el Lobo intentó meter al Globo en su propia área, siendo la única manera de generar peligro. Pero el conjunto platense fue impreciso hasta en los centros.

En la agonía del partido, el golpe de gracia. Con una defensa albiazul desparramada en el piso y un arquero cuasi rendido, Walter Mazzantti sentenció la historia. Los dirigidos por Diego Martínez consiguieron una victoria de oro: de local, ante un rival directo y con un hombre menos durante un tiempo.

No quiero limitarme a la crítica. Quiero aportar lo que haría y eso es poner a los jugadores de mayor carácter, que mayor energía positiva contagian dentro del campo de juego y que sean ellos los que contagien al resto para realmente convertirse en un equipo muy duro.

Madelón en conferencia: “No supimos resolver el partido, nos vamos dolidos”

Tras la dura derrota ante el Globo, por tratarse de una rival directo en la lucha por la permanencia, el entrenador de Gimnasia dialogó con los medios presentes en el Tomás Adolfo Ducó. “Estamos dolidos porque nos jugamos un torneo cada fin de semana, vinimos con intención de ganar y en el primer tiempo estábamos bien. Nos faltó eficacia. Con uno más, nos equivocamos. Nos faltó claridad en el segundo tiempo. Hay que pasar de esto rápido y tenemos que preparar otra final ante Central. Hay que reconocer quiénes somos”, comentó Madelón.

Consultado sobre el trámite del partido, el técnico albiazul explicó: “Hoy quisimos intentar algo más y no nos salió. Hay que saber que no nos sobra nada. No supimos entrarles, Huracán se cerró bien y no pudimos resolver. Son muy importantes las pelotas paradas. Hay que resolver ahí, hay que trabajar mucho. Veremos quiénes están bien para jugar el sábado”.

Por último, el entrenador del conjunto platense sentenció: “Tenemos que tener más juego, pero ser equilibrados. Hay que aprender de esto: hay que sumar y si es de a uno está bien. Tenemos que estar mejor anímicamente. A veces poner más gente en ataque no significa ser más ofensivo. Hoy pusimos y terminamos tirando centros sin patear al arco. Ya está, perdimos y hay que sumar el sábado en el Bosque”. -

En la misma sintonía, Madelón concluyó: “Hay muchos chicos, el CT los va a cuidar. En el primer tiempo los agarramos mal parados y me gustó. Pero ganaron ellos y está bien. Contra Central hay que tener paciencia y no ser pacientes, aunque parezca contradictorio. El sábado hay que gastar al rival. Ahora descansaremos y ya mañana a entrenar. Hay que hacer silencio y pagar las cuentas”.